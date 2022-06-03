بالصور: هاري وميغان ينضمان إلى أفراد العائلة المالكة في حضور قداس عيد الشكر

قبل 44 دقيقة

حضرت العائلة المالكة وعدد من الضيوف قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس تحية للملكة، التي لم تحضر،إذ كانت تستريح في قلعة وندسور ويعتقد أنها شاهدت الصلوات على التلفاز.

وكان من بين الضيوف العديد من السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري.

صدر الصورة، Reuters

ومن بين أوائل من حضروا من أفراد العائلة المالكة، كانت زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، وزوجها مايك تيندال.

صدر الصورة، Getty Images

تعذر على الأمير أندرو ( الابن الثاني للملكة) حضور القداس لإصابته بكوفيد، لكن ابنتيه كانتا هناك. وقد وصلت الأميرة بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي موزي.

صدر الصورة، PA Media

ووصلت الابنة الثانية الأميرة يوجيني مع زوجها جاك بروكسبانك.

صدر الصورة، Getty Images

بعد فترة وجيزة، وصل الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، إلى القداس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهدون فيها علنا منذ قدومهم إلى المملكة المتحدة من منزلهم في كاليفورنيا لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، PA Media

صدر الصورة، Getty Images

وتبعتهما الأميرة آن (ابنة الملكة) وزوجها تيم لورانس، والأمير إدوارد (أصغر أولاد الملكة) وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس وأطفالهما.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

جاء الأمير وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج، ولم يصطحبا أطفالهما.

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Reuters

وكان آخر الضيوف وصولا ولي العهد أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

صدر الصورة، Getty Images

وبمجرد بدء القداس، قرأ جونسون جزء من الصلوات.

صدر الصورة، Getty Images

وجلس كبار أعضاء العائلة المالكة معا في المقدمة.

صدر الصورة، PA Media

صدر الصورة، Getty Images

وجلست عائلة ويسيكس: الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس والأمير هاري، في الجهة المقابلة.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، PA Media

صدر الصورة، Getty Images

بعد القداس، غادرت الأسرة المالكة في موكب.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images