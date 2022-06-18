الحر في مصر وجلسة تصوير للفنان التونسي لطفي بوشناق

مجموعة منتقاة من الصور التي التقطت في أفريقيا في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/ حزيران الجاري

موسم الحصاد

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موسم الحصاد في تونس والفلاحون ينقلون أكوام القش المكدسة من حقول القمح الاثنين الماضي

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احتجاجات في الكونغو الأربعاء الماضي ضد "الهجوم الرواندي" وسط تبادل الدولتين اتهامات بإيواء المتمردين

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فريق "هابي غيرلز" لكرة الشبكة أثناء اللعب في مدينة كاتلهونغ في جنوب أفريقيا

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تدريب مشجعي لعبة الرغبي في كيب تاون في جنوب أفريقيا الخميس الماضي قبل انطلاق البطولة الدولية لاتحاد الرغبي السبت المقبل

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ولد صغير يأخذ قيلولة في معسكر للرعاة من البدو في انجامينا في تشاد يوم الجمعة الماضي. ويتوقف المزيد والمزيد من الرعاة عن الترحال لما أحدثه التغير المناخي من تضاؤل المراعي ونقص المياه، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات بين تلك الجماعات من السكان.

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في اليوم نفسه، كان هناك أطفال يلهون على الأراجيح في مخيم للاجئين في مدينة كيسورو الحدودية في أوغندا.

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وفي رواندا، تنظر نيالادا غاتكاوث، طالبة اللجوء من جنوب السودان، إلى انعكاس صورتها في المرآة بعد أن حلقت شعرها.

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أنصار حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض يغنون ويرقصون في مسيرة في ولاية ليمبوبو في جنوب أفريقيا لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لثورة سويتو يوم الخميس الماضي.

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قبل ذلك بيوم واحد، شاركت الفنانة الاستعراضية مونتشايلد سنايلي، من جنوب أفريقيا، مع فرقة غوريلاز البريطانية في فرنسا

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في اليوم نفسه، كان لدى المطرب التونسي الشهير لطفي بوشناق جلسة تصوير في العاصمة تونس.

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أولواسيون ساني يعلم طلاب في المرحلة الثانوية كيف يمارسون لعبته اللوحية "انتر بول" في مدينة لاغوس في نيجيريا الأربعاء الماضي.

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في اليوم نفسه، انطلق "رجل البلاستيك" موداو فول، الذي يقود جماعة من نشطاء البيئة تُدعى "سنغال نظيفة"، في جولة حاملا لافتة مدون عليها رسالة تقول "لا للحقائب البلاستيكية".

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راقصون وراقصات في شوارع مدينة قرطاج التونسية في إطار مهرجان أيام قرطاج للألحان الراقصة.

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أُنقذت تلك الأغنام بعد أن غرق قارب كان يحمل أعدادا كبيرة منها من السودان إلى السعودية، مما أدى إلى غرق آلاف الحيوانات.

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مسيرة للتوعية في اليوم العالمي لمرض المهق في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

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انتشرت هذه الصوبات الزراعية، التي تستخدم في زراعة الطماطم والفلفل ومحاصيل أخرى، في الفترة الأخيرة بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو.

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لقطة بانورامية من أعلى لسوق أسماك غيكومبا في العاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء الماضي.

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حديث بين مجموعة من الصيادين على قواربهم في مدينة بيمبا في موزمبيق الثلاثاء الماضي.

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أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ في عدة مناطق في البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووضعت خدمات الرعاية الصحية في حالة تأهب أثناء الموجة الحارة.

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البعض يقودون الدراجات الهوائية في ضواحي العاصمة الرواندية كيغالي وسط الطقس اللطيف في الصباح الباكر.

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أعمال نحتية للفنان الكيني شابي موانغي تنظر من أعلى إلى زائري هذا المعرض في كاسل في ألمانيا الأربعاء الماضي.

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شباب يقفزون في نهر النيل وسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 43 مئوية السبت الماضي.