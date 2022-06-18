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ولد صغير يأخذ قيلولة في معسكر للرعاة من البدو في انجامينا في تشاد يوم الجمعة الماضي. ويتوقف المزيد والمزيد من الرعاة عن الترحال لما أحدثه التغير المناخي من تضاؤل المراعي ونقص المياه، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات بين تلك الجماعات من السكان.