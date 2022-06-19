الفنانة الروبوت "أيدا" ترسم لوحات لنجوم مهرجان للموسيقى في بريطانيا

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، PA MEDIA/AI-DA ROBOT التعليق على الصورة، لوحات رسمتها الفنانة الروبوت "أيدا"

نجحت الفنانة الروبوت "أيدا" في رسم لوحات فنية لنجوم مهرجان غلاستونبري للموسيقى الذي يقام في بريطانيا.

واستعملت "أيدا" كاميرات وذاكرة حاسوب لترسم صور عدد من النجوم ومن بينهم بيلي إيليش وديانا روس وكندريك لامار والسير بول ماكارتني.

وبعد المسح الضوئي للصور، استعملت "أيدا" ذراعا آلية لتشكيل صور ثلاثية الأبعاد.

وينتظر أن تستعرض الروبوت قدراتها الفنية مباشرة ضمن فعاليات المهرجان.

وستعرض أعمالها في المهرجان رفقة فنانين آخرين من بينهم كيت تومبيست وفاتبوي سليم وشي أكس.

صدر الصورة، Handout التعليق على الصورة، الروبوت "أيدا"

وقالت الروبوت، التي صنعت في 2019، وسبق لها أن رسمت صورة للملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة اليوبيل الماسي، إنها "متشوقة للتعرف على أناس آخرين، واكتشاف الأجواء الفريدة من نوعها، في المهرجان.

وأضافت: "أجد متعة فيما أفعل. سأرسم لوحات فنية. أتمنى أن يثير عملي الفني نقاشا حول الفن والموسيقى، وبطبيعة الحال حول مستقبلنا".

صدر الصورة، PA Media/Ai-Da Robot التعليق على الصورة، لوحة للملكة إليزابيث رسمتها الفنانة الروبوت "أيدا"

ويقول أيدن ميلر، مدير مشروع الروبوت "أيدا": "بعدما حققت إنجازا تاريخيا برسم صورتها، ها هي اليوم تطور مهاراتها باستمرار".

وأضاف أنها "لحظات مثيرة، لأن قدرتها الفنية في الرسم في تحسن مستمر، وفيها الكثير من الإبداع".