روسيا وأوكرانيا: البرلمان الأوكراني يصوّت لحظر بعض الموسيقى الروسية في الإعلام والأماكن العامة

أليس دايفيز

بي بي سي نيوز

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا يشمل الحظر الموسيقى الروسية التي توفي مؤلفوها قبل انهيار الاتحاد السوفييتي

صوّت البرلمان الأوكراني لصالح قرار منع بث بعض الأعمال الموسيقى الروسية في وسائل الإعلام والأماكن العامة.

ولا يشمل الحظر كافة الأعمال الموسيقية الروسية، بل تطال الموسيقى التي ألّفها أو أدّاها المواطنين الروس بعد عام 1991.

ويستطيع الفنانون الذين أدانوا الحرب الروسية في أوكرانيا، أن يتقدموا بطلب إعفائهم من الحظر.

وشمل القرار أيضاً، حظر استيراد الكتب من روسيا وبيلاروسيا.

وكان العديد من سكان مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، يشعرون برابط تاريخي قوي مع روسيا، ولطالما كانت اللغة الروسية لغتهم الأولى.

لكن الغزو الروسي أدّى إلى رغبة العديد من الأوكرانيين بفك ارتباطهم بالثقافة الروسية.

وحظر القرار الذي نال موافقة البرلمان يوم الأحد، بثّ الموسيقى الروسية على القنوات والإذاعة وفي المدارس ووسائل النقل العام والفنادق والمطاعم وصالات السينما، وفي أماكن عامّة أخرى.

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وصوّت 303 نواب لصالح مشروع القرار، من أصل 450 عضواً في البرلمان الأوكراني.

ووفقاً لفريق المتابعة الإعلامية في بي بي سي، جاء في القرار أن الحظر "سيقلّل من خطر بثّ الدعاية المضادة في أوكرانيا من خلال الموسيقى، وسيزيد حجم الإنتاج الوطني الموسيقي في الفضاء الثقافي".

وسيسري الحظر على الموسيقيين الذين يحملون الجنسية الروسية أو كانوا يحملونها في أي وقت بعد 1991 - العام الذي أعلنت فيه أوكرانيا استقلالها - باستثناء الأوكرانيين أو الذين كانوا كذلك عند وفاتهم.

وذلك يعني أن أعمال المؤلفين الروس الذين ماتوا منذ زمن بعيد، مثل تشايكوفسكي وشوستاكوفيتش، لا يشملها قرار الحظر ويمكن بثّها.

ويمكن للفنانين الروس الذين يدينون الحرب في أوكرانيا، التقدم بطلب طلب إلى خدمة الأمن الأوكرانية للحصول على إعفاء موسيقاهم من الحظر. على أن يذكروا أنهم يدعمون سيادة وسلامة أوكرانيا، وأن يدعوا روسيا لوقف عدوانها على أوكرانيا فوراً، مع الامتناع عن أي خطوات تتعارض مع هذه البيانات المكتوبة، وفق ما ذكر قسم خدمة بي بي سي اللغة الأوكرانية.

وتضمن القرار أيضًا قوانين لزيادة حصة الأغاني الأوكرانية من البثّ على الراديو إلى 40 في المئة، فضلاً عن زيادة استخدام اللغة الأوكرانية في البرامج اليومية إلى 75 في المئة، وفقًا لتقرير الإذاعة العامة الأوكرانية.

الكتب الروسية ممنوعة أيضاً

وحمل مشروع قانون ثان، حظر الكتب المستوردة من روسيا وبيلاروسيا والأراضي الأوكرانية المحتلّة، وكذلك المواد الروسية المستوردة من دول أخرى.

وسيحظر هذا القانون نشر وتوزيع الكتب التي كتبها مواطنون روس (مع استثناءات مماثلة لتلك الخاصة بالموسيقى) على الرغم من أن هذا لن ينطبق على الكتب الروسية التي سبق ونشرت في أوكرانيا.