روسيا وأوكرانيا: ماذا كانت رسالة فولوديمير زيلينسكي لرواد مهرجان غلاستونبري؟

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، خاطب زيلينسكي المهرجان عبر رسالة مسجلة

افتُتح مهرجان غلاستونبري للموسيقى في إنجلترا برسالة فيديو من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي الرسالة المسجلة مسبقا، ناشد زيلينسكي جماهير المهرجان تقديم الدعم، مع تواصل الغزو الروسي لبلده.

وقبل أن تبدأ أول فقرات المهرجان، قال الرئيس الأوكراني للحشود: "لن ندع حرب روسيا توقفنا".

وأضاف زيلينسكي: "لهذا السبب نلجأ إليكم للحصول على الدعم. أطلب منكم مشاركة هذا الفيديو مع كل من تتعرض حريته للهجوم".

وطلب من رواد المهرجان "مساعدة الأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم" من خلال "الضغط على السياسيين" في شتى أنحاء العالم.

وقال: "كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينضمون إلينا في الدفاع عن الحرية والحقيقة، كلما انتهت حرب روسيا في وقت أقرب".

وعقب رسالة زيلينسكي، اعتلت فرقة ليبرتاينز خشبة المسرح.

ودعا مغني الفرقة وعازف الغيتار بيت دوهرتي الجمهور للانضمام إليه في ترديد اسم زيلينسكي على لحن أغنية "جيش الأمم السبع" لفرقة The White stripes.

وقال كارل برات عضو الفرقة: "الترنم باسم زيلينسكي كان سيرياليا، لا أخفي عليكم. لكن كان له معنى".

وهذه أول نسخة من المهرجان منذ عام 2019، إذ اضطر المنظمون لإلغاء الفعالية الموسيقية الشهيرة على مستوى العالم خلال العامين الماضيين بسبب وباء فيروس كورونا.

وما زال أثر الفيروس واضحا هذه السنة أيضا، إذ انسحبت فرقتان موسيقيتان حتى الآن بسبب إصابة بعض الأعضاء بكوفيد-19.