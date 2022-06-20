الاعتداء الجنسي: القبض على مخرج عالمي في إيطاليا لاتهامه بإرغام شابة على ممارسة الجنس

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المخرج الكندي الحائز على جائزة الأوسكار بول هاغيس

أعلنت السلطات الإيطالية توقيف المخرج الكندي الحائز على جائزة الأوسكار بول هاغيس، وذلك للاشتباه في تورطه باعتداء جنسي على امرأة شابة.

وقال الادعاء في مقاطعة برينديزي بجنوب إيطاليا إن هاغيس متّهمٌ كذلك بالتسبب في "إصابة شخصية بالغة وبارتكاب جرائم أضرّت بامرأة أجنبية شابة".

وأنكر هاغيس التُهم الموجهة إليه، وذلك عبر محاميه ميشيل لافورجيا، بحسب ما نقلت وكالتا الأنباء الإيطاليتان أنسا وآكي. وتواصلت بي بي سي مع ممثلين عن هاغيس ومع النيابة الإيطالية.

وطالب المخرج الكندي الجهات المعنية بالشروع في التحقيقات على وجه السرعة مؤكدًا براءته التامة، كما نقلت وكالتا الأنباء عن محاميه.

وقالت المحامية برايا تشودري، التي تدافع أيضا عن هاغيس، إن موكلها "بريء تماما"، وأصدرت بذلك بيانا أرسلته إلى وسائل إعلامية متنوعة بينها مجلة فاريتي الأمريكية المعنية بتغطية أخبار الفن.

مهرجان سينمائي في إيطاليا

قالت تشودري: "بموجب القانون الإيطالي، لا يمكنني عرض الدليل. أنا واثقة من تفنيد كل الدعاوى الموجهة ضد هاغيس. إنه بريء تماما ومستعد للتعاون الكامل مع السلطات حتى تظهر الحقيقة بشكل عاجل".

ويبلغ هاغيس من العمر 69 عاما، وهو كاتب ومنتج فيلم "كراش" الصادر عام 2005 والحائز عنه على جائزتَي أوسكار كأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم.

وكان متوقعًا أن يحضر هاغيس مهرجان أفلام ألورا فيست، الذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء في مدينة أوستوني بمقاطعة برينديزي الإيطالية.

وقال الادعاء الإيطالي إن الضحية صاحبة الدعوى كانت تقيم مع هاغيس قبل المهرجان. وجاء في بيان الادعاء أن "المشتبه به متهم بإرغام المرأة الشابة، التي التقاها قبل فترة، على إقامة علاقة جنسية معه".

وأضاف أنه بعد أحد اللقاءات، وجدت المرأة نفسها "مضطرة للحصول على رعاية طبية".

ونقلًا عن صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، يقبع هاغيس قيد الإقامة الجبرية بأحد الفنادق في منطقة أوستوني.