توم مان: وفاة خطيبة نجم فرقة "ستيريو كيكس" في يوم زفافهما

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توم مان مع فرقة "ستريو كيكس" في لندن عام 2015

قال نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشابة "إكس فاكتور" السابق، توم مان إنه بات "محطمًا تماما" إثر وفاة خطيبته دانييل قبل ساعات من موعد زواجهما.

وتُوفيت دانييل هامبسون، مديرة العلاقات العامة والراقصة في فرق فنية مثل "تيك ذات"و"ليتيل ميكس"، يوم السبت.

وكتب مان، الذي شارك في برنامج"إكس فاكتور" عام 2014 ضمن فرقة "ستيريو كيكس": "ما كان يفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا، انتهى بكسر قلب لا يمكن جبره".

ولم يكشف عن سبب وفاة خطيبته، التي كانت تبلغ من العمر 34 عاما، حتى الآن.

وقال نجم فرقة "ستيريو كيكس" يوم الاثنين: "لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني - صديقتي المفضلة، وكل شيء بالنسبة لي وأكثر، وحب حياتي - توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت".

وأضاف "أشعر أنني ذرفت محيطا من الدموع. لم نتمكن حتى من الوصول إلى مكان تبادل عهود الزواج في الكنيسة، أو أن نقولها، أو أن نرقص رقصتنا الأولى، لكنني أعلم أنكِ كنت عالمي بالكامل وأفضل شيء حدث على الإطلاق بالنسبة لي، دانييل".

وتابع مان، 28 عاما ، إنه بحاجة الآن إلى "استجماع كل قواه الآن" لرعاية ابنهما الرضيع.

وقال "لن أكون مجرد شاهد على كيفية تحولك إلى أم، لكنني أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربية ابننا "بوي" بالطريقة التي أردناها دائمًا".

"أعدك أنه سيعرف كم كانت أماً رائعة. أعدك أن أجعلك فخورة جدا".

وكان أداء هامبسون الراقص، في فيديو موسيقي لأغنية المغني هاري ستايلز "عامل الناس بلطف" عام 2021 هو آخر رقصة لها، قبل أن تصبح أما العام الماضي.

وكانت قد رقصت سابقا أيضا في برنامج "ستريكتلي كوم دانسينغ " على بي بي سي كما رقصت مع فرقة "سبايس ورلد" في جولتها الفنية عام 2019.

"روح جميلة"

وتقدمت المغنية إيما بونتون من فرقة "سبايس وورلد" قائمة المعزين لمان، وردت على رسالته قائلة: "قلبي منكسر من أجلك. روح جميلة ستعيش معنا للأبد. أفكر فيكم جميعا".

وكتب هاوارد دونالد، نجم فرقة "تيك ذات": "لقد تأثرت كثيرا بأن إحدى الراقصات التي كانت معنا في جولة عام 2017 الفنية "وندرلاند" قد رحلت. لقد كانت راقصة جميلة وموهوبة للغاية".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعضاء فرقة ستيريو كيكس من اليسار "توم مان وكيسي جونسون وجيك سيمز وريس بيبي" في لندن عام 2015

وقال باركلي بيلز، زميل مان القديم في الفرقة "أبعث لك كل الحب أخي، آسف للغاية".

وربما كان أفضل ما يُذكر به مان نجم برنامج "إكس فاكتور" السابق، هو أدائه الصوتي المنفرد لأغنية فرقة "باكتستريت بويز": "آي وونت إت ذات واي".

وبعد تركه لفرقة "ستيريو كيكس"، عمل مان ككاتب أغاني ومنتج لفنانين مثل لويس كابالدي وريتا أورا وتيت ماكراي وميمي ويب.

وقدم كابالدي تعازيه على إنستغرام فكتب "أحبك يا أخي".

وقال نجم البوب إم إن إي كي:"أخبار مروعة يا توم. أبعث لك الكثير من الحب - أنا هنا من أجلك".