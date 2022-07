الروائية "الأرستقراطية" التي اكتشفت ماضي عائلتها المتواضع

وقد كان جورج مشهورا في عصره كما دافني في عصرها. ويعزى الفضل لرسومه الكرتونية في خلق روح الدعابة البريطانية الحديثة، في حين أن روايته ( Trilby:apart from indirectly giving the name to the hat) تعد من أوائل الروايات التي حققت نجاحا جماهيريا واسعة عندما حُولت إلى فيلم سينمائي.