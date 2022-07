فريدي ميركوري: ألبوم أعظم أغنيات فريق كوين يحطم الرقم القياسي في قوائم المبيعات في بريطانيا

قبل ساعة واحدة

وكان الألبوم، الذي يضم أغان شهيرة مثل We Will Rock You وBohemian Rhapsody، دوما من أكثر الأسطوانات الموسيقية مبيعا على مدى سنوات.