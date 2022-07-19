بي بي سي 100 عام: هيئة الإذاعة البريطانية تتيح جزءاً كبيراً من أرشيفها للجمهور في الذكرى المئوية لتأسيسها

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، السير ديفيد أتينبورو سيكون من بين الوجوه المألوفة التي تظهر في محتوى الأرشيف

من المقرر أن تتيح هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "جزءاً كبيراً" من أرشيفها للجمهور كجزء من احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وسيتوفر المحتوى على بوابة وموقع بي بي سي ريوايند كجزء من سلسلة من الأحداث المخصصة للاحتفال بالعيد المئوي للهيئة.

وسيكون ذلك أكبر إصدار لمحتوى الأرشيف الرقمي في تاريخ بي بي سي.

وقالت بي بي سي إن الأرشيف سيحتوي على عشرات الآلاف من التسجيلات السمعية والبصرية، وكثير منها من إنتاج قسمي الأخبار والأفلام الوثائقية.

وأضافت "أنه يعكس حياة وأحداث المملكة المتحدة التي تمتد لعقود من الزمن، ويروي قصة البلاد من خلال شعبها".

وأوضح بيان بي بي سي أن موقع ريوايند سيصنّف محتواها بحسب دول ومناطق المملكة المتحدة وسيحتوي على "العديد من القصص العاطفية والقوية، والتي لم يشاهَد الكثير منها منذ أن بثت لأول مرة".

وأُطلقت بوابة بي بي سي ريوايند أول مرة في إيرلندا الشمالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ما جعل محتوى الأرشيف من إيرلندا الشمالية من الخمسينيات والستينيات والسبعينيات متاحاً للجمهور لأول مرة.

وسيضم الموقع الإلكتروني ذو المظهر الجديد أكثر من 30 ألف قطعة من المحتوى غير المتاح، مع أقدم المواد التي يعود تاريخها إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي.

وسيظهر مقدمو البرامج بمن فيهم السير ديفيد أتينبورو ومويرا ستيوارت بين آلاف مقاطع الفيديو المعروضة، بالإضافة إلى شخصيات مثل الملكة والسير بول مكارتني.

"أرشيف فريد"

وستشمل اللقطات المصورة المتاحة مقابلات مع تلاميذ المدارس في عام 1960 الذين يقدمون "ملاحظاتهم المسلية والمضحكة وغير المعقدة حول الزواج والدين والعمل".

وتشمل المعالم البارزة الأخرى قصة 500 شخص - بعد 20 عاماً من انتهاء الحرب العالمية الثانية - ما زالوا يعيشون في مخيم للهجرة في ديفون، يختلطون قليلا بالعالم الخارجي.

وفي مجموعة إيرلندا الشمالية، ستظهر غلوريا هونيفورد في واحدة من أولى وظائفها التلفزيونية كمراسلة متجولة إلى جانب مقاطع فيديو لليام نيسون قبل أن يصبح نجماً في هوليوود بفترة طويلة، بالإضافة إلى لقطات لنجمي الرياضة ماري بيترز ومارتن أونيل في ريعان شبابهما.

وفي الوقت نفسه، ستشمل الوجوه الشهيرة في مجموعة ويلز السير توم جونز وقطعة باللغة الويلزية لسيان فيليبس من عام 1959 والتي تظهر يوماً في حياتها كممثلة شابة في لندن.

وفي اسكتلندا، جمع فريق بي بي سي ريوايند مجموعة من الأفلام التي تفصّل التاريخ الاجتماعي للبلاد، بما في ذلك سكان جزيرة سواي الذين نقلوا إلى مول في عام 1953.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، مويرا ستيوارت مقدمة نشرة الأخبار ستظهر في لقطات الأرشيف المصورة

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وخلال الأشهر المقبلة، سيعرض محتوى مختار خصيصاً من الموقع الإلكتروني في تقارير لبرامج بي بي سي الإخبارية والإقليمية وبرامج الشؤون السياسية، ما يوفّر لمحات من الماضي لجمهور أوسع.

وقال جيمس ستيرلينغ، المحرر التنفيذي لـ"بي بي سي 100": "بينما نحتفل بمرور مئة عام على إنشاء بي بي سي، فإننا نفتح أرشيفنا الفريد والقيم للغاية، وهو جزء مهم من الذاكرة الجماعية للبلاد".

وأضاف "من خلال بث حياة جديدة في القصص التي ظلت نائمة لسنوات، سيتمكن الجمهور من اكتشاف التسجيلات التي يمكن أن تساعدنا جميعا على معرفة المزيد حول من نحن ومن أين نحن".

وتقام على مدار العام فعاليات للاحتفال بمرور مئة عام على بدء عمل هيئة الإذاعة، مع الإعلان بالفعل عن مجموعة من البرامج الخاصة.