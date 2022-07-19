مسجد الشاه الأثري في أصفهان الإيرانية يتعرض لأضرار وتشوهات أثناء ترميمه

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، اعترف المسؤولون عن عملية الترميم بتعرض المبنى الأثري لتلف وتشوهات أثناء الترميم

تعرض مبنى مسجد الشاه في أصفهان، الذي يعد تحفة فنية معمارية يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادي، لأضرار أثناء عمليات ترميم.

ويُعد مسجد الشاه المزار الأجمل على الإطلاق في إيران، كما أنه مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

لكن الصور التي التقطت في الفترة الأخيرة للمسجد أظهرت جانبا من المسجد تشوبه بعض العيوب الهندسية علاوة على أن نماذج الزهور المميزة لتصميم المزار بدت غير متطابقة بشكل واضح.

واعترف المسؤولون المعنيون بالأمر في إيران بتلك العيوب، لكنهم أكدوا أنه يمكن إصلاحها.

وقال مهدي باكديل، المسؤول عن مشروع ترميم المسجد، إن "الأعمال لم تنته بعد".

وأكد باكديل أن سبب المشكلة هو السقالات المستخدمة في الترميم والتحديات التي يمثلها ارتفاع القبة الشاهق الذي يقدر بحوالي 54 مترا.

وبُني مسجد الشاه فيما يعرف بالعصر الذهبي لأصفهان التي تُعد ثالث أكبر مدينة في إيران.

ويُعد المسجد من أهم المزارات التي يرتادها المصلون والسائحون من إيران وجميع أنحاء العالم لما يتمتع به تشكيلات جذابة من البلاط الأزرق والأصفر اللامع.

وقال علي رضا عزادي، مدير شؤون التراث بمدينة أصفهان، إن "المشرفين المرممين أدركوا أن هناك أضرار لحقت بالمبنى، خاصة في الجزء العلوي من القبة".

وأضاف: "سوف نستبدل بلاط القبة لأن ثقل السقالات أتلف حواف البلاط القديم".

صدر الصورة، AFP / IRIBNEWS التعليق على الصورة، يعتبر شكل القبة شاهقة الارتفاع للمسجد وألوانها المميزة من أهم ما يجذب إليه السائحين من جميع أنحاء العالم