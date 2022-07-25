يوروفيجن: بريطانيا تستضيف مسابقة الأغنية العام المقبل

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

أكدت الجهات المنظمة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" أنهاستقام في بريطانيا العام المقبل.

وقرر منظمو المسابقة عدم إمكانية إقامة الحدث في الدولة الفائزة، أوكرانيا ، بسبب الحرب المستمرة في أعقاب الغزو الروسي.

واحتلت بريطانيا المركز الثاني هذا العام، لذلك بدأت المحادثات مع بي بي سي.

وقال ميكولا تشيرنوتسكي، رئيس هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية "نحن ممتنون لشركائنا في بي بي سي لإظهار تضامنهم معنا".

ولم يُعرف بعد أي مدينة ستستضيف المسابقة، لكن مدنا من بينها غلاسكو ومانشستر وبريستول أبدت اهتمامًا بها.

ومن المحتمل أن تكون ليدز وليفربول ونيوكاسل وبرمنغهام وأبردين ولندن وبرايتون وبريستول وبلفاست وكارديف من بين المدن التي تبدي اهتمامها باستضافة اليوروفيجين.

وسيتعين على المدن إثبات امتلاكها للمرافق المناسبة والخضوع لعملية تقديم العطاءات، والتي ستبدأ هذا الأسبوع.

وستتأهل أوكرانيا تلقائيًا إلى النهائي الكبير، كما هو معتاد للفائز، جنبًا إلى جنب مع ما يسمى الخمسة الكبار، ومن بينهم بريطانيا.

وأضاف تشيرنوتسكي أنه على الرغم من أن المسابقة لن تقام في بلاده إلا أنها ستكون "لدعم أوكرانيا".

شرف عظيم

وقال تشيرنوتسكي "أنا واثق من أننا سنكون قادرين معًا على إضافة الروح الأوكرانية إلى هذا الحدث وتوحيد أوروبا بأكملها مرة أخرى حول قيمنا المشتركة المتمثلة في السلام والدعم والاحتفاء بالتنوع والموهبة."

وأضاف المدير العام لبي بي سي ، تيم ديفي: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد عدم تمكن أوكرانيا من استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023.

صدر الصورة، AFP

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وأضاف " إنه لشرف عظيم أن يُطلب منا استضافة أكبر مسابقة موسيقية."

وقال إن بي بي سي ستجعل الحدث "انعكاسًا حقيقيًا للثقافة الأوكرانية إلى جانب إظهار تنوع الموسيقى البريطانية والإبداع".

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية إن المكان المضيف يجب أن يستوعب حوالي 10 آلاف مشاهد وأن يكون على مقربة من مطار دولي وبه أماكن إقامة فندقية تكفي لما لا يقل عن 2000 مندوب وصحفي ومشاهد.

وأضاف أن "القرار استرشد بمسؤولية اتحاد الإذاعات الأوروبية في ضمان استيفاء الشروط لضمان سلامة وأمن جميع العاملين والمشاركين في الفعالية، والتي يجب أن يبدأ التخطيط لها على الفور في البلد المضيف".

وفازت أوركسترا كالوش الأوكرانية بمسابقة هذا العام في مايو/أيار في إبداء رمزي للدعم العام، بينما جاء البريطاني سام رايدر في المركز الثاني، وهي أفضل نتيجة في البلاد منذ عام 1998.

وعادة ما تستضيف الدولة الفائزة المسابقة العام المقبل، لكن الاتحاد الأوروبي للإذاعة قال إن أوكرانيا لن تستضف المسابقة بسبب الصراع هناك.

وقد قوبل الإعلان الشهر الماضي بخيبة أمل من قبل وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، الذي أصدر بيانًا "يطالب بتغيير القرار". كما عبرت الإذاعة الأوكرانية عن خيبة أملها.