بيونسيه تعيد تسجيل إحدى أغاني ألبومها الجديد بسبب "تعبير مسيء للمعاقين"

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألبوم بيونسيه الجديد من المتوقّع أن يتصدر قوائم الاستماع، رغم ما أثير حوله من جدل

من المقرر أن تعيد المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه تسجيل إحدى أغنيات ألبومها الجديد، بعد مواجهة انتقادات من ناشطين مدافعين عن حقوق المعاقين.

واشتملت أغنية بعنوان "هيتِد" التي صدرت يوم الجمعة، على تعبير طالما استُخدم في إطار الإساءة للأشخاص الذين يعانون مرض الشلل الدماغي التشنجي.

وقال مكتب أعمال بيونسيه لبي بي سي، إن التعبير -الذي يمكن أن يشير إلى دلالة مختلفة في الولايات المتحدة- "لم يُستخدم بشكل متعمّد لإيقاع أذى نفسي". وأضاف المكتب أن "التعبير يمكن استبداله في الأغنية"، لكن دون أن يحدد موعدًا لذلك.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اعتذار مغنية البوب الأمريكية الشهيرة ليزو بسبب استخدام التعبير ذاته في أغنية لها بعنوان "غرلز". ولم تمضِ أيام حتى اعتذرت ليزو، وأعادت إصدار الأغنية بعد أن قامت بحذف التعبير المسيء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليزو وجدت نفسها في قلب عاصفة شبيهة مؤخرا

وفي بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت ليزو: "دعوني أقول شيئا بوضوح: أنا لم أرِد أبدا الترويج للغة مُهينة .. وكامرأة سوداء سمينة أعيش في أمريكا، سمعتُ العديد من الكلمات الجارحة، وعليه فإني أتفهّم القسوة التي يمكن أن تتضمنها الكلمات (سواء كانت عن عمد أو عن غير عمد كما في حالتي)".

وما أنْ سمع جمهور بيونسيه أغنيتها، بمجرد صدورها يوم الجمعة، حتى شعروا وكأنها "صفعة على الوجه" - بحسب ما قالت لبي بي سي الحقوقية المدافعة عن المعاقين حَنّة ديفايني، التي أضافت: "أنا متعَبة ومحبَطة لأننا نخوض في الأمر ذاته ولم يكد يمضي أسبوعان على اعتذار ليزو".

وطالبت مؤسسة سكوب الخيرية المعنية بشؤون المعاقين، بيونسيه بإعادة تسجيل الأغنية بعد حذف العبارة المسيئة. وقال المدير الإعلامي للمؤسسة وارين كيروان: "الكلمات مهمة لأنها تعزّز التوجهات السلبية التي يعاني بسببها المعاقون كل يوم".

وأضاف كيروان: "لطالما اعتُبرتْ بيونسيه نصيرًا للشمول والمساواة، ونحن لذلك نحثها على حذف تلك العبارة المسيئة".

في حين انبرى آخرون من جماهير بيونسيه للدفاع عنها، قائلين إن التعبير المشار إليه يمكن أن يدل على معنى مغاير في الولايات المتحدة - حيث يُستخدم غالبا بمعنى "يفقد الصواب" أو "يُجنّ" (على أن هذه الكلمات نفسها يمكن أن تحوي إساءة لأشخاص من ذوي الاضطرابات النفسية).