فنانة بريطانية ترمم ندوب جراح المرضى بالذهب وتحيلها إلى أعمال فنية

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، CAROL HOLLIDAY/RYAN DAVIES التعليق على الصورة، ندوب المرضى تمت تغطيتها بصفائح ذهبية رقيقة.

يستضيف مستشفى "أدنبروكس" بمدينة كامبريدج البريطانية معرضاً فنياً فريداً من نوعه يضم صوراً لمرضى يحملون ندوباً أو آثاراً لجروح في أجسادهم وقد غطيت تلك الندوب بصفائح ذهبية رقيقة.

والفكرة هي من إبداع الفنانة كارول هوليداي من كامبريدج والبالغة من العمر 65 عاماً، التي جعلت ندوب العمليات الجراحية لدى المرضى "تلمع ذهباً".

وقالت هوليداي إنها استلهمت هذا الأسلوب الفني من طريقة يابانية عريقة تدعى "كنتسوغي"، والتي تتضمن ترميم قطع الخزف المكسورة باستخدام الذهب.

وعملت هوليداي مع المصور رايان ديفيز من أجل التقاط صور المرضى ثم قامت بتغطية الندوب في تلك الصور بصفائح رقيقة من الذهب.

وقالت المعالجة النفسية والمحاضرة السابقة في جامعة كامبريدج: "عندما يتحدث الناس عن اضطراباتهم العاطفية، فإنهم يتحدثون بشكل طبيعي بعبارات من قبيل إنهم محطمون ومكسرون ومتصدعون ومدمرون وممزقون، ومن هنا جاءت الصلة بطريقة كنتسوغي".

وأضافت "وهي تظهر بقوة وببساطة أنه وعلى الرغم مما جرى، فإن تجاربك من الممكن التعايش معها ويمكن التعايش معها بشكل جيد".

صدر الصورة، CAROL HOLLIDAY/RYAN DAVIES التعليق على الصورة، قالت الفنانة كارول هوليداي إنها استلهمت الفكرة من طريقة يابانية تقوم على مبدأ تكريم الكسر أو العطب بدلاً من إخفائه.

صدر الصورة، CAROL HOLLIDAY/RYAN DAVIES التعليق على الصورة، قالت هوليداي إن ندوب الأشخاص أظهرت أن "تجاربهم يمكن التعايش معها".

وقالت هوليداي إن المرضى الـ 11 المشاركين كانوا من مختلف الأعمار والإثنيات العرقية وكانت لديهم ندوب مختلفة.

وقالت إن لديها 100 مريض من مستشفى "أدنبروكس" تطوعوا للمشاركة في المشروع الفني.

صدر الصورة، CAROL HOLLIDAY/RYAN DAVIES التعليق على الصورة، فيونا كاري، التي صورت وهي تلعب كرة السلة على كرسي متحرك، قالت إنها "في الحقيقة فخورة جداً بندوبها".

وكانت فيونا كاري، المصابة بسرطان الكلى، من بين أولئك المرضى الذين شاركوا في المعرض.

وقالت إن الندبة التي تحملها وتأخذ شكل حرف "في" مقلوب باللغة الانجليزية وتمتد من الورك إلى الورك الآخر صعوداً إلى عظم القفص الصدري، والتي فُتحت أربع مرات لإجراء عمليات جراحية، "تلمع الآن ذهباً".

وقالت كاري، التي التقطت صورتها وهي تلعب كرة السلة على كرسي بعجلات، وهي اللعبة التي تمارسها في الفريق الوطني إن "الندبة تبدو رائعة حقاً".

وأضافت: "كنت على الدوام متصالحة تماماً مع الندوب التي أحملها. وأنا في الحقيقة أشعر بالفخر اتجاهها باعتبارها علامة على ما مررت به خلال السنين الماضية".

ومضت قائلة إن "الفنانة كانت حساسة للغاية أيضاً".

صدر الصورة، CONTRIBUTED التعليق على الصورة، المصور رايان ديفيز عمل على المشروع مع كارول هوليداي.