ليندا إيفانجليستا تعود إلى غلاف فوغ بعد تعرضها لـ "تشوه" بسبب عملية تجميل

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، STEVEN MEISEL/PA WIRE التعليق على الصورة، قالت إيفانجليستا إنها تُركت "تعاني من الاكتئاب الشديد لدرجة جعلتها تكره نفسها"

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ليندا إيفانجليستا على غلاف مجلة "فوغ" للمرة الأولى منذ أن قالت إنها "تعرضت للتشوه" بسبب عملية تجميل حدثت بشكل خاطئ.

وفي الصور، استخدم شريط لاصق ومطاط لسحب وجهها وفكها ورقبتها، وإخفاء المشاكل الناجمة عن عملية تجميد الدهون التي أتت بـ "نتائج عكسية".

وقالت: "هذا ليس فكي ورقبتي في الحياة الواقعية - ولا يمكنني أن أتجول بالشريط اللاصق والمطاط في كل مكان".

وقالت للمجلة: "أحاول أن أحب نفسي كما أنا".

وأضافت: "لكن بالنسبة للصور، فأنا أعتقد دائماً أننا هنا لخلق الأوهام. نحن نصنع الأحلام. وأعتقد أن هذا مسموح به. علاوة على ذلك، جرى الاعتناء بكل مخاوفي في هذه الصور، لذلك كان علي أن أفعل ما أحب القيام به".

لقد مر عام تقريباً منذ أن قالت عارضة الأزياء الكندية، والتي كانت واحدة من أشهر الوجوه في عروض الأزياء وعلى أغلفة المجلات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إنها اختفت من دائرة الضوء لأنها تعرضت لـ "تشوه بشع" بعد خضوعها لعملية غير جراحية لتقليل الدهون.

وقالت إن عملية "تفتيت الدهون بالتبريد"، حدثت بشكل خاطئ عندما زادت الآثار الجانبية النادرة، بدلاً من تقليل الخلايا الدهنية.

والآن، قالت عارضة الأزياء الكندية لمجلة فوغ البريطانية: "لو كنت أعرف أن الآثار الجانبية قد تشمل فقدان مصدر رزقك وأن الأمر قد ينتهي بالاكتئاب لدرجة أنك تكره نفسك، لم أكن لأجازف بهذا".

صدر الصورة، STEVEN MEISEL/PA WIRE

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وتُظهر كل الصور الموجودة في المجلة الجزء الأمامي من وجهها فقط، وتغطي رقبتها وأذنيها وشعرها.

وقالت إيفانجليستا إنها انجذبت إلى هذه العملية من خلال الإعلانات وغرورها الخاص.

وأضافت: "كانت إعلانات عملية تفتيت الدهون بالتبريد تظهر طوال الوقت، على "سي إن إن"، وعلى "إم إس إن بي سي"، مراراً وتكراراً، وكانوا يوجهون لي السؤال التالي: هل يعجبك ما ترينه في المرآة؟".

وتابعت: "كان الأمر يتعلق بالدهون المستعصية في المناطق التي لا يمكن أن تتزحزح. لم تتحدث الإعلانات عن أي فترة نقاهة أو جراحة. شربت الجرعة السحرية، وفعلت ذلك لأنني شخصية مغرورة بعض الشيء. لذلك ذهبت للقيام بذلك، وجاء الأمر بنتائج عكسية".

رفعت إيفانجليستا دعوى قضائية ضد شركة "زيلتيك أستيتيكس" المنتجة لهذا العلاج، وقالت في يوليو/تموز إن الدعوى القضائية قد تمت تسويتها.