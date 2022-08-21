بالصور: احتفالات بتتويج ملك الزولو في جنوب أفريقيا

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، نساء بالملابس التقليدية يرقصن ويغنين خلال الاحتفالات بتتويج ملكهن الجديد ميسوزولو كا زويليثيني.

خرج الآلاف من الأشخاص يوم السبت للاحتفال بتتويج ميسوزولو كا زويليثيني ملكا لشعب الزولو في جنوب أفريقيا.

وتعهد الملك البالغ من العمر 48 عاما بتوحيد شعب الزولو بعد أن كان صعوده على العرش موضع خلاف. لكن الجدل حول أحقيته في العرش لم تؤثر على معنويات أولئك الأشخاص الذين ذهبوا للاحتفال بتنصيبه.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أعضاء في أمابوتو (ألوية الزولو) يغنون ويهتفون احتفالاً بتتويج الملك الجديد

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، رجل يغني ويرقص

وصدح أفراد ألوية الزولو التقليدية بالأغاني والهتافات في الاحتفال.

وقال بونغاني خومالو، الذي كان أحد المحاربين المكلفين بحماية الملك لوكالة فرانس برس للأنباء: "إنه يوم عظيم. نحن نصنع التاريخ".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، امرأة تؤدي إحدى الرقصات.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أشخاص يرقصون بملابسهم التقليدية

كما رقص محاربو الزولو في إطار الاحتفالات.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نساء الزولو تجمعن خلال حفل التتويج التقليدي لملك الزولو الجديدالمثير للجدل ميسوزولو كا زويليثيني.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، امرأة تحتفل

ولا يتمتع منصب الملك بسلطات سياسية رسمية، لكن خُمس سكان جنوب أفريقيا من الزولو ويظل ملكهم شخصية مؤثرة بدرجة كبيرة.

وكانت النقطة المحورية في الاحتفال داخل حظيرة الأبقار المقدسة حيث ذهب ميسوزولو كا زويليثيني لاستحضار أرواح أسلافه قبل أن يتم الإعلان عنه ملكاً جديداً للزولو للأحياء والأموات.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الملك يظهر بلباسه التقليدي.

ثم ظهر الملك الجديد مرتديا ريشا أسود ويحمل رمحا ودرعا.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قال مخاطباً الحشود إن أمة الزولو ستبدأ اليوم فصلاً جديداً. وقال: "أعدكم بأن أعمل على توحيد أمة الزولو".

وجرت المراسم وسط خلاف حول ما إذا كان ميسوزولو هو الأحق بالعرش. فشقيقات الملك من أبيه يزعمن أن وصية والدهم المتوفى، التي مهدت الطريق لميسوزولو كي يصبح ملكاً، ربما كانت مزورة.