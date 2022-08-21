بالصور: احتفالات بتتويج ملك الزولو في جنوب أفريقيا
خرج الآلاف من الأشخاص يوم السبت للاحتفال بتتويج ميسوزولو كا زويليثيني ملكا لشعب الزولو في جنوب أفريقيا.
وتعهد الملك البالغ من العمر 48 عاما بتوحيد شعب الزولو بعد أن كان صعوده على العرش موضع خلاف. لكن الجدل حول أحقيته في العرش لم تؤثر على معنويات أولئك الأشخاص الذين ذهبوا للاحتفال بتنصيبه.
وصدح أفراد ألوية الزولو التقليدية بالأغاني والهتافات في الاحتفال.
وقال بونغاني خومالو، الذي كان أحد المحاربين المكلفين بحماية الملك لوكالة فرانس برس للأنباء: "إنه يوم عظيم. نحن نصنع التاريخ".
كما رقص محاربو الزولو في إطار الاحتفالات.
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ولا يتمتع منصب الملك بسلطات سياسية رسمية، لكن خُمس سكان جنوب أفريقيا من الزولو ويظل ملكهم شخصية مؤثرة بدرجة كبيرة.
وكانت النقطة المحورية في الاحتفال داخل حظيرة الأبقار المقدسة حيث ذهب ميسوزولو كا زويليثيني لاستحضار أرواح أسلافه قبل أن يتم الإعلان عنه ملكاً جديداً للزولو للأحياء والأموات.
ثم ظهر الملك الجديد مرتديا ريشا أسود ويحمل رمحا ودرعا.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قال مخاطباً الحشود إن أمة الزولو ستبدأ اليوم فصلاً جديداً. وقال: "أعدكم بأن أعمل على توحيد أمة الزولو".
وجرت المراسم وسط خلاف حول ما إذا كان ميسوزولو هو الأحق بالعرش. فشقيقات الملك من أبيه يزعمن أن وصية والدهم المتوفى، التي مهدت الطريق لميسوزولو كي يصبح ملكاً، ربما كانت مزورة.
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