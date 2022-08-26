مايكروسوفت: مجموعة فنية لمؤسسها المشارك بول ألين قيمتها مليار دولار ستباع في مزاد لأغراض خيرية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لوحة "جبل سانت فيكتوار" للرسام الفرنسي بول سيزان، ضمن المجموعة التي ستباع في المزاد

ستباع مجموعة من الأعمال الفنية العائدة للمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت الراحل، بول ألين، والتي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار أمريكي في أكبر مزاد فني في التاريخ.

وقالت دار كريستيز للمزادات إن عائدات بيع المقتنيات في المزاد الذي سيقام في نوفمبر/ تشرين الثاني، ستُمنح للأعمال الخيرية، بحسب رغبة ألين.

وتضم المجموعة تحفا فنية ولوحات لكبار الفنانين العالميين من أمثال: بوتيتشيلي ورينوار وديفيد هوكني وروي ليشتنشتاين.

توفي ألين، الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت في عام 1975 مع صديق طفولته بيل غيتس، في عام 2018 عن عمر يناهز 65 عاما.

وسيبيع المزاد 150 عملا فنيا تعود لفترات مختلفة خلال الـ 500 عام الماضية.

تشمل الأعمال الفنية المعروضة للبيع لوحة "جبل سانت فكتوار" للرسام الفرنسي بول سيزان، وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كريستيز للمزادات، غيوم سيروتي، إن المزاد لن يكون مثل أي مزاد آخر.

وأضاف "إن الشخصية الملهمة لبول ألين، والجودة الاستثنائية وتنوع الأعمال، وتخصيص جميع العائدات للأعمال الخيرية، تخلق مزيجا فريدًا من شأنه أن يجعل بيع مجموعة بول ألين، حدثا غير مسبوق".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوصى ألين بأن تذهب عائدات بيع الأعمال الفنية للأعمال الخيرية

وأردف أن علاقة ألين بالفن كانت "تحليلية وعاطفية في الوقت نفسه"..

وقالت جودي ألين، شقيقة بول، التي تشرف على تنفيذ توزيع التركة، إن المجموعة "تعكس تنوع اهتماماته، بكل ما لها من سحر وجمال".

وكان ألين قد ترك منصبه في شركة مايكروسوفت في عام 1983 بعد أن شخص الأطباء انه مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية "مرض هودجكين"، وهو نوع نادر من السرطانات.

كما تدهورت علاقته مع شريكه المؤسس بيل غيتس، لكنها تحسنت لاحقًا في حياته. لكنه ظل في مجلس إدارة الشركة حتى عام 2000.

وقد تكلل علاج ألين من مرض السرطان بالنجاح، وأسس بعدها شركة خاصة مع شقيقته جودي أسماها، فولكان إنك، والتي أدارت أعماله التجارية والخيرية.

كما كانت لديه محفظة استثمارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك امتلاكه لأسهم في شركة مايكروسوفت.

وفي عام 2010 تعهد ألين بترك غالبية ثروته للأعمال الخيرية بعد وفاته. وفي ذلك الوقت، كان يحتل المرتبة 37 في قائمة أغنى رجل في العالم وفقا لمجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 13.5 مليار دولار.