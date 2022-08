السينما: مشاركة عربية ضعيفة في مهرجان فينيسا الدولي

قبل 35 دقيقة

ويزخر جدول مهرجان هذا العام بأعمال لصناع أفلام بارزين حيث يعرض 23 فيلما ضمن المسابقة الرسمية منها "The Whale" للمخرج الحائز على الأوسكار "دارين أرونوفسكي" وفيلم المخرج الإيطالي "لوكا جوادينينو"، " Bones and All ".