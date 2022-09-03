مسلسل التاج: ممثلان مغموران يؤديان شخصيتي الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الموسم 6

جيمس غريغوري

بي بي سي نيوز

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images/Diana Field Photography التعليق على الصورة، كيت ميدلتون عام 2007 والممثلة ميغ بيلامي

حصلت ممثلة غير معروفة على أول دور لها لتجسيد شخصية كيت ميدلتون في الموسم الجديد لمسلسل "التاج" الذي تنتجه نيتفليكس.

وقد حصلت ميغ بيلامي البالغة من العمر 19 عاما على الدور بعد أن أرسلت لفريق الإنتاج تسجيلا شخصيا لتجسيدها الدور استجابة لإعلان طلب ممثلين نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيحظى بالأدوار الأولى أيضا كل من إيد ماكفي، البالغ من العمر 21 عاما، وروفوس كامبا، البالغ من العمر 16 عاما، ويجسد كلاهما شخصية الأمير ويليام.

وسوف يمثل الثلاثة في الموسم السادس والأخير من المسلسل، الذي سيبدأ تصويره الخريف القادم.

وكانت نيتفليكس أعلنت أن المسلسل الحائز على جوائز سوف ينتهي بعد الموسم الخامس، لكن مؤلف الحلقات بيتر مورغان غير رأيه بعد أن اتضح أن هناك حاجة لموسم سادس بسبب ثراء القصة وتعقيدها.

وسوف ينضم الثلاثي الجديد إلى قائمة نجوم المسلسل الذين جسدوا شخصيات العائلة المالكة ، وبينهم الممثلة المتوجة بجائزة الأوسكار أوليفيا كولمان والممثل مات سميث.

صدر الصورة، Getty Images/Netflix التعليق على الصورة، الأمير ويليام عام 1995 والممثل روفوس كامبا

صدر الصورة، Getty Images/Kim Hardy التعليق على الصورة، الأمير ويليام عام 2005 والممثل إيد ماكفي

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وسوف يغطي الموسم السادس من المسلسل حكم الملكة إليزابيث الثانية حتى بدايات الألفية الثالثة، وسيؤرخ لحقبة ما بعد رحيل أميرة ويلز.

وستلعب بيلامي دور الشابة كيت ميدلتون قبل أن تصبح دوقة كيمبريج، حين كانت طالبة في جامعة سانت أندرو في سكوتلاندا حيث تعرفت على زوجها المستقبلي عام 2001.

ويعتقد أنها علمت بالدور بعد تخرجها من المدرسة بعدة شهور، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة الديلي تلغراف.

وسوف يؤدي كامبا دور الأمير ويليامز في سنوات شبابه الأولى، حيث سيركز المسلسل على تأثير رحيل الأميرة ديانا على العائلة، بينما سيجسد ماكفي شخصية الأمير ويليامز في سني مراهقته.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الخامس في شهر سبتمبر/أيلول، حيث يلعب أربعة ممثلين دوري الأميرين ويليام وهاري في مراحل عمرية مختلفة.

ويضع مسلسل "التاج" في قالب تخيلي جزئيا مراحل تاريخية مفصلية من حكم الملكة إليزابيث الثانية، حيث يقوم ممثلون مختلفون بتجسيد شخصيات ملكية شهيرة في مراحل مختلفة من حياتهم.

وقد لعبت الممثلة كلير فوي دور الملكة في شبابها في الموسمين الأول والثاني، بينما لعبت كولمان دور الملكة في الموسمين الثالث والرابع.

وسوف يُسند الدور إلى إميلدا ستونتون في الموسمين الأخيرين.

وكان الأمير هاري الذي وقع اتفاقية خاصة مع نيتفليكس مع زوجته ميغان دوقة سسيكس، قد وصف الدراما بأنها "متخيلة" لكنها "مستندة على تعامل مع وقائع على نحو حر".

وقال الدوق العام الماضي "ليست دقيقة تماما بالطبع، لكنها تعطيك صورة تقريبية عن نمط الحياة والضغوط الناجمة عن إعطاء الواجب والخدمة العامة أولوية على العائلة وعلى أي شيء آخر، وما يمكن أن ينتج عن ذلك".