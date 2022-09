نتفليكس: دول خليجية تطالب المنصة بإزالة محتوى "يتعارض مع القيم الإسلامية"

قبل 10 دقيقة

وفي أبريل/نيسان الماضي، لم تعرض دور السينما في السعودية فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness بعد أن رفضت ديزني طلبا من السلطات السعودية لحذف "إشارات لمجتمع الميم".