سبايس غيرلز: ميلاني سي تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي في تركيا قبل أول حفل للفرقة قبل ربع قرن

مارك سافاج

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميلاني سي قالت إن الحادث وقع في غرفة فندقية في تركيا

قالت ميلاني سي إنها تعرضت لاعتداء جنسي في الليلة التي سبقت أول حفل موسيقي لفرقة "سبايس غيرلز" في عام 1997.

وفي حديثها في بودكاست الروائية إليزابيث داي، قالت ميلاني سي إنها تعرضت للاعتداء في أثناء جلسة تدليك بأحد الفنادق في تركيا.

وقالت "شعرت بالانتهاك. شعرت بالضعف الشديد. شعرت بالارتباك".

وأضافت: "ثم شعرت بعدم اليقين - هل فهمت هذا بشكل صحيح؟ كنت في بيئة تخلع فيها ملابسك مع هذا الشخص المحترف".

وقالت المغنية الإنجليزية، واسمها الكامل ميلاني تشيشولم، إنها "دفنت" الحادث "على الفور"، لأنه كان يتعين عليها التركيز على أول حفل لفرقة "سبايس غيرلز".

وأضافت: "لم أكن أرغب في إثارة ضجة، لكن لم يكن لدي الوقت أيضا للتعامل مع ذلك".

وأشارت إلى أن عدم تعاملها مع الاعتداء في ذلك الوقت أدى إلى "دفنه لسنوات وسنوات وسنوات".

ولم تبدأ تلك الذكريات في الظهور إلا عندما بدأت في كتابة مذكراتها التي تحمل اسم "من أنا؟"

وقالت: "لقد جاءني هذا الأمر في المنام، أو كنت مستيقظة نوعا ما وخطر في بالي، وقلت لنفسي: يا إلهي، كيف لم أفكر حتى في الإشارة إلى ذلك في الكتاب؟"

وأضافت: "ثم، بالطبع، كان علي أن أسأل نفسي ما إذا كنت أريد حقا الكشف عن هذا. وتوصلت، في الواقع، إلى أنه من المهم حقا بالنسبة لي أن أقول ذلك، وأن أتعامل معه أخيرا وأعالجه".

ووصفت النجمة الإنجليزية الحادث بأنه "نسخة معتدلة" من الاعتداء الجنسي. وقالت إنها تريد الكشف عن التفاصيل بسبب تأثير ما حدث عليها.

وقالت: "لقد أثر علي. لكنني دفنته. وأنا متأكدة من أن الكثير من الناس يفعلون ذلك".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ميل سي ( في أقصى اليسار) مع فرقة "سبايس غيرلز" في حفل توزيع جوائز بريت لعام 1997

وفي المقابلة مع بودكاست "كيف تفشل"، تحدثت ميلاني سي أيضا عن تأثير طلاق والديها، واضطراب الأكل الذي عانت منه خلال فترة وجودها في فرقة "سبايس غيرلز".

وقالت: " خطرت لي هذه الفكرة بشأن ما يجب أن أكون عليه. ولكي أكون في هذه الفرقة، وأكون نجمة بوب. لقد بدأت في التخلص من المجموعات الغذائية، والتقيد الشديد في طعامي، جنبا إلى جنب مع المزيد والمزيد من التمارين الرياضية - لدرجة أنني أصبحت مهووسة للغاية بذلك".

وأضافت: "لقد استمر ذلك لسنوات. فقدت الكثير من الوزن لدرجة أنني أصبت بفقدان الشهية، وتوقفت الدورة الشهرية. كنت أرغب دائما في أن أكون أما، وهنا لم أكن قادرة على التحكم في هذا الشيء الذي يهدد خصوبتي".

وتابعت: "لقد كان هذا شيئا قهريا لدرجة أنني لم أستطع إيقافه".