جنازة الملكة إليزابيث الثانية: من هم أبرز المشاركين من قادة الدول العربية؟

قبل 28 دقيقة

يشارك في جنازة الملكة، التي يحضرها الملك تشارلز الثالث وابناه وليام وهاري وأفراد العائلة المالكة، العديد من زعماء دول العالم، من بينهم قادة ومسؤولون من 11 دولة عربية.

وضمت قائمة زعماء الدولة العربية كل من: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان.

التعليق على الصورة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا

التعليق على الصورة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته

التعليق على الصورة، سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق

التعليق على الصورة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

وكانت السعودية قد أعلنت أن ولي العهد محمد بن سلمان لن يحضر الجنازة وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية لقرار دعوته للمشاركة في الجنازة، لكنها أرسلت وزير الدولة، الأمير تركي بن محمد آل سعود.

ومن الكويت حضر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ومن الإمارات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

التعليق على الصورة، ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح

التعليق على الصورة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كما مثل المغرب في واجب العزاء الأمير مولاي رشيد، شقيق عاهل البلاد الملك محمد السادس. كما حضر عدد من رؤساء وزارات الحكومات العربية أمثال: رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية. وحضر من لبنان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ومن ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.