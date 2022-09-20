الملكة إليزابيث الثانية: صور استثنائية من جنازة الملكة الراحلة

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تجمعت حشود كبيرة وسط العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين للتعبير عن احترامها للملكة إليزابيث الثانية في رحلتها الأخيرة من ويستمنستر إلى وندسور.

نُقل تابوت الملكة، مكسوا بالعلم الملكي، وعليه تاج الدولة الإمبراطوري والكرة السلطانية والصولجان، إلى دير ويستمنستر أبي محمولا على متن عربة مدفع تابعة للبحرية الملكية، يجرها 142 من قوات البحرية الملكية. وسار خلف النعش الملك تشارلز الثالث وأفراد من العائلة المالكة.

اكتظت الشوارع المحيطة بدير ويستمنستر بالناس الذين حضروا من الصباح الباكر أملا في إلقاء نظرة على الموكب خلال نقل النعش من قاعة ويستمنستر إلى الدير، حيث أقيمت مراسم الجنازة.

امتلأ دير ويستمنستر بحوالي 2000 ضيف، بما في ذلك أعضاء من العائلة المالكة، وكبار الشخصيات وقادة العالم والسياسيين من جميع أنحاء العالم.

وبينما كانت شوارع وستمنستر مزدحمة، كانت أجزاء أخرى من لندن هادئة بشكل مخيف حيث استخدم العديد من الأشخاص عطلة البنوك للتجمع والجلوس أمام شاشات التلفزيون في المنزل لمشاهدة الحدث التاريخي.

دقت ساعة بيغ بن عدة مرات على فترات مدتها دقيقة واحدة بينما كان الموكب يشق طريقه ببطء عبر شوارع العاصمة. كما أُطلقت الأعيرة النارية من البنادق للتحية كل دقيقة من داخل حديقة هايد بارك.