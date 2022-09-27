ريانا نجمة عرض سوبر بول 2023

قبل 50 دقيقة

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أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية أن ريانا ستكون نجمة العرض الموسيقي بين شوطي نهائي السوبر بول في فبراير/شباط المقبل.

ومن بين الفنانين الذين قدموا عروضا في نسخات سابقة من المسابقة، مايكل جاكسون وبرنس وبيونسيه وميسي إليوت وليدي غاغا ورولينغ ستونز وبول مكارتني ومادونا وبروس سبرينغستين.

وأعلنت ريانا عن الخبر، من خلال نشرها على تويتر صورة ليدها وهي تحمل الكرة الخاصة بكرة القدم الأمريكية والتي تحمل علامة اتحاد كرة القدم.

ووصف المنظمون الشابة البالغة من العمر 34 عاما بأنه "موهبة الجيل"، وذلك في بيان صحفي صدر مساء الأحد.

وقال الاتحاد إن هذا العرض من أهم الفعاليات في مجال الموسيقى، حيث اجتذب عرض العام الماضي الذي استمر 14 دقيقة، أكثر من 120 مليون مشاهد.

وحصل العرض على جائزة إيمي لأفضل تشكيلة مميزة (في فئة البث مباشر).

وقال رئيس قسم الموسيقى في اتحاد كرة القدم الأمريكي، سيث دودوسكي: "ريانا هي فنانة لا يظهر مثلها سوى مرة واحدة كل الجيل، وقد شكلت قوة ثقافية طوال حياتها المهنية".

ووصف جاي زي، الذي ستساعد شركته الترفيهية "روك نايشن" في تنظيم العرض، النجمة بأنها "امرأة ذات بدايات متواضعة، استطاعت تجاوز التوقعات في كل مرة".

وأضاف: "ولدت في جزيرة باربادوس الصغيرة وأصبحت من أبرز الفنانين على مر التاريخ. عصامية في مجال الأعمال والترفيه".

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ويمثل قرار ريانا الظهور في العرض المرتقب تحولا كبيرا في موقف المغنية التي رفضت تصدره في عام 2019، لإظهار التضامن مع نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي كولن كايبرن

ولم يشارك اللاعب في الدوري منذ عام 2016، إذ لم يتمكن من تأمين عرض من أي فريق، وذلك بعد أن قرر أن يجثو على ركبته أثناء أداء النشيد الوطني قبيل بدء المباراة، تعبيرا عن رفضه للعنصرية ضد المواطنين السود في الولايات المتحدة، وأدى ذلك الى إطلاق حركة عالمية ضد العنصرية.

وفي وقت لاحق، رفع كايبرنيك دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي، زاعما وجود تواطؤ لإقصائه من الرياضة.

وقالت ريانا في ذلك الوقت، إنها كانت ستصبح بمثابة "مطبعة" مع ما حصل ضد كايبرنيك، إذا قبلت الغناء.

وقالت لمجلة فوغ: "لا يمكن أن يتم استخدامي في عملية تبييض". وأضافت: "هناك أشياء داخل تلك المنظمة لا أتفق معها على الإطلاق".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تايلور سويفت رفضت الظهور في العرض، واختارت بدلا من ذلك الاستمرار في إعادة تسجيل عدة ألبومات.