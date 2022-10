فيل كولينز وفرقة جينيسيس: صفقة بقيمة 300 مليون دولار لشراء حقوق نشر أعمالهم الموسيقية

وقالت شركة كونكورد ميوزيك، التي اشترت حقوق الأغنيات، إن البيع يشمل ألبومي كولينز كمغني منفرد No Jacket Required و But Seriously!

ومن المحتمل أن تكون سلسلة أغاني كولينز الناجحة من الثمانينيات والتسعينيات، بما في ذلك أغنيات مثل In Against All Odds و Sussudio و Another Day In Paradise - العنصر الأكثر جاذبية في الصفقة.