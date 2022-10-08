ليفربول تستضيف "أفضل" نسخة من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن "من أجل أوكرانيا"

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التعليق على الصورة، ستلعب الواجهة البحرية الشهيرة في ليفربول دورا رئيسيا خلال مسابقة الأغنية الأوروبية

يقول منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية العام المقبل في ليفربول، إنهم يريدون تقديم "أفضل عرض من أجل أوكرانيا".

وفازت أوركسترا كالوش الأوكرانية في مسابقة شهر مايو/أيار، ولكن لن يتم تنظيم الحدث في البلاد بسبب الحرب الدائرة هناك.

وبينما ترى أوكرانيا الغزو الروسي اعتداء عليها، ترى روسيا أن الناطقين بالروسية في إقليم دونباس يتعرضون للإبادة وبحاجة لمن يحررهم.

وستقام بدلا من ذلك في مدينة ليفربول، بعد اختيار بريطانيا كمضيف بعد أن احتل المغني سام رايدر المركز الثاني في مسابقة العام الحالي.

وقالت كلير ماكولغان، مديرة "كالتشر ليفربول" لتنظيم الأحداث، إن المدينة ستعكس "ما تستحقه أوكرانيا وشعبها".

وصرّحت لراديو بي بي سي 4 "نحن نستضيفه فقط، إنه حفلهم".

تم الإعلان عن قرار استضافة الحدث في ليفربول خلال بث برنامج "وان شو" على بي بي سي يوم الجمعة. تغلبت المدينة على المنافسة من غلاسكو، وما يقرب من 20 مدينة أخرى في بريطانيا.

وقالت ماكولغان : "هذه (مسابقة) يوروفيجن مختلفة تماما، ولهذا السبب كنا متحمسين للغاية، وحريصين على القيام بذلك، لأننا نعلم أنه يمكننا تقديم أفضل عرض لأوكرانيا".

وأضافت أن المنظمين سيستخدمون "إنتل آند إنسايت" من مدينة أوديسا "التوأم" لليفربول، للاحتفال بثقافة البلاد خلال البرامج الإذاعية والثقافية.

سيتم تزيين تماثيل ليفربول بأغطية رأس أوكرانية تقليدية، وستتواصل المدارس المحلية مع نظيراتها في أوكرانيا.

وقالت أوركسترا كالوش، التي ستؤدي في حفل ليفربول، إنها "حزينة" لأن أوكرانيا لن تستضيف المسابقة، لكن "الأداء في المكان نفسه الذي بدأ فيه فريق البيتلز سيكون لحظة لن ننساها أبدا".

وأضافت "نعلم أن شعب ليفربول سيكون مضيافا ودودا وسيتمكن المنظمون من إضافة نكهة أوكرانية حقيقية إلى يوروفيجن 2023".

التعليق على الصورة، ملعب ليفربول إم آند إس سيستضيف نهائي المسابقة في 13 مايو/أيار 2023

وقال تاراس كوميتش، وهو كاهن من الجالية الأوكرانية بالمدينة "في ظل هذه الظروف، وجد السكان الأوكرانيون (الإعلان) مريحا للغاية".

ولفت إلى أن مسابقة يوروفيجن يمكن أن تُمكن التقاليد الأوكرانية من أن تصبح "أكثر اندماجا" في حياة ليفربول، ومن "تطوير أنديتنا الثقافية وجوقاتنا".