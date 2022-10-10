الملكة إليزابيث الثانية: عملة معدنية تحمل صورة الملكة بمناسبة مئوية بي بي سي

تشارلي آدامز

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Royal Mint التعليق على الصورة، تم سك العملة من فئة 50 بنس قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كشفت دار سك العملة في بريطانيا النقاب عن عملة تذكارية من فئة 50 بنسا للاحتفال بالذكرى المئوية لبي بي سي.

العملة التذكارية، التي تقدر بـ 11 جنيها إسترلينيا، تشيد بالتأثير العالمي لبي بي سي وتظهر صاري بث يخرج من الأرض.

وتحتوي العملة على صورة للملكة بدلاً من الملك تشارلز الذي ستزين، من الآن، صورته جميع العملات المعدنية الجديدة.

وتم إنتاج العملات المعدنية قبل وفاة الملكة في سبتمبر(أيلول) ولن يتم إعادة سكها من أجل "تقليل النفايات أو التأثير البيئي غير الضروري".

وقالت دار سك العملة الملكية إنه من المتوقع أن يؤدي تصوير الملكة للعملات المعدنية إلى "ارتفاع الطلب" بين هواة جمع العملات.

صدر الصورة، Royal Mint

ويحمل الجانب الآخر للعملة أيضا كلمات " أخبر، ثقف، متع" القيم التي حددها اللورد ريث عندما أسس بي بي سي في عام 1922.

وقالت ريبيكا مورغان، مديرة خدمات هواة اقتناء العملات بدار سك العملة، إن الدار "سعيدة" للعمل مع بي بي سي "لإنتاج عملة من فئة 50 بنسا" للاحتفال بمرور 100 عام على إنشائها.

وأضافت مورغان إنها "مؤسسة بريطانية موجودة دائما لخدمة حياة معظم الناس، لقد كان لبي بي سي تأثير ملحوظ على ثقافتنا وبثت بعضا من أكثر اللحظات غير العادية في التاريخ البريطاني".

وبدأت شركة الإذاعة البريطانية، وهو الإسم الأصلي لبي بي سي، في 18 أكتوبر(تشرين الأول) من قبل مجموعة من الشركات اللاسلكية الرائدة ومن بينهم ماركوني وبدأ البث اليومي في 14 نوفمبر.