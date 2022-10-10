كانييه ويست: تويتر وإنستغرام يعلّقان حسابي النجم الأمريكي بسبب معاداة السامية

مارك سافيدج

مراسل الشؤون الموسيقية - بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الجدل بدأ بعدما ارتدى ويست قميص "حياة البيض مهمة" في أسبوع الموضة في باريس

منع تويتر وإنستغرام كانييه ويست من الدخول إلى حساباته على الموقعين بعد نشر رسائل معادية للسامية.

وعُلّق حساب النجم على إنستغرام في عطلة نهاية الأسبوع بعد اتهامه مغني الراب ديدي بأنه "يخضع لسيطرة اليهود".

ولعبت الرسالة دوراً في نظرية المؤامرة المعادية للسامية الممتدة.

ورد ويست على تعليق حسابه بالعودة إلى تويتر قائلاً إنه سيذهب "إلى مستوى الموت الثالث على اليهود" - في إشارةٍ إلى حالة استعداد دفاعي خاصة بالقوات المسلحة الأمريكية - ما أكسبه شطباً ثانياً من الموقع.

وأزالت المنصتان منشورات ويست وقالتا إن "النجم انتهك السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية".

جدل عرض الأزياء

وتأتي الحادثة بعدما تعرض ويست لانتقادات لارتدائه قميصاً كُتب عليه "حياة البيض مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.

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وظهر الشعار أيضاً خلال عرض أزياء "واي زد واي" الخاص به، حين عرضته سيلا مارلي، ابنة لورين هيل وحفيدة بوب مارلي.

واعتبرت رابطة مكافحة التشهير هذه العبارة "خطاب كراهية" ونسبتها إلى المتعصبين البيض الذين بدأوا في استخدامها في عام 2015 ردا على حركة "حياة السود مهمة".

وكان من بينهم ديدي الذي نشر مقطع فيديو على إنستغرام يقول فيه إنه "لم يهتز" بالشعار.

وأضاف "كل الحيوات مهمة - لكن شعار حياة السود مهمة، لا تلعب به. لا ترتدي القميص. لا تشترِ القميص. لا تلعب بالقميص. إنها ليست مزحة".

ثم نشر ويست ما بدا أنه تبادل نصي مع ديدي على حسابه على إنستغرام، قال فيه لمغني الراب: "لم تعجبني محادثتنا. أنا أبيع هذه القمصان. لا أحد يستطيع التدخل بيني وبين أموالي".

عندما طلب منه ديدي مرة أخرى أن يتوقف، أجاب ويست: "سوف استخدمك كمثال لتُظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي".

ويبدو أن المنشور يشير إلى النظرية المعادية للسامية القائلة إن "عصابة سرية من اليهود تتآمر للسيطرة على وسائل الإعلام والحكومات والبنوك في العالم".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ويست كان في باريس لحضور عرض غيّر فيه اسم خط الأزياء الخاص به

وبعد تعطيل حسابه على إنستغرام، انتقل ويست إلى تويتر، ونشر صورة له مع مؤسس ميتا، مارك زوكربرغ.

وقال "انظر إلى هذا، مارك. كيف طردتني من إنستغرام؟".

وتابع برسالة تقول: "أنا نعسان بعض الشيء الليلة ولكن عندما أستيقظ سأذهب إلى مستوى الموت الثالث على اليهود. الأمر المضحك هو أنني في الواقع لا أستطيع أن أكون معادياً للسامية لأن السود هم في الواقع يهود أيضاً".

وأضاف: "لقد لعبتم معي يا رفاق وحاولتم أن تنبذوا أي شخص يعارض أجندتكم".

ومنذ ذلك الحين، أزيلت التغريدة، وأقفل حساب ويست.

وتم تشخيص ويست الذي غيّر اسمه إلى (Ye) "ييه"، بالاضطراب الثنائي القطب قبل سنوات عدة، وتحدث علناً عن التحديات التي يواجهها في مجال الصحة العقلية.

ولدى كاني تاريخ طويل من السلوك غير المنتظم والإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، لكن انفعالاته الأخيرة تهدد بإلحاق الضرر بمصالحه التجارية.

وقالت أديداس إنها تراجع شراكتها مع النجم بعد ظهوره في أسبوع الموضة في باريس، وبعد مقابلة أعرب فيها عن عدم رضاه عن الطريقة التي أنتجت بها بعض أحذية أديداس الأخيرة.

وقالت شركة الملابس في بيان "بعد جهود متكررة لحل المشكلة في السر، اتخذنا قراراً بوضع الشراكة قيد المراجعة".

وأضافت "سنواصل المشاركة في إدارة المنتج الحالي خلال هذه الفترة".

القميص كان "مضحكاً"

في الأسبوع الماضي، أجرى ويست مقابلة مطولة مع مضيف فوكس نيوز تاكر كارلسون، تناول فيها كل شيء بدءاً من دينه وعلاقته بمصمم الأزياء الراحل فيرجيل أبلوه، إلى موقفه المناهض للإجهاض وتطلعاته السياسية.

ورداً على سؤال حول قميص "حياة البيض مهمة"، قال لكارلسون إنه "مضحك" وأنه "الأمر الواضح الذي يجب القيام به".

وقال: "الجواب على سبب كتابتي حياة البيض مهمة على قميص، هو أنها بالفعل كذلك".

وعندما سأل كارلسون عن سبب إثارة القميص لرد فعل عنيف كهذا، قال ويست إن السبب في ذلك هو أنه لم يكن يتصرف بطريقة توافق عليها وسائل الإعلام.