كلوي كارداشيان: نجمة تلفزيون الواقع تخضع لجراحة لإزالة ورم "نادر" من وجهها

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كشفت كلوي كارداشيان عن استئصال ورم "نادر للغاية" من وجهها.

وأوضحت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 38 عاما على موقع إنستغرام أن "نتوءا صغيرا" قد عولج، بمجرد أن لاحظت أنه "لم يتزحزح" بعد سبعة أشهر.

وأخبر الأطباء كلوي أنها "ستحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية فورية".

وقالت كلوي إنها أعلنت عن تجربتها بعد رؤية "قصص عديدة" حول "الضمادة التي تتطور باستمرار على وجهي".

وأضافت أنها تأمل في تشجيع الآخرين على زيارة الطبيب إذا لاحظوا تغيرات في بشرتهم.

صدر الصورة، INSTAGRAM/KHLOEKARDASHIAN التعليق على الصورة، كلوي تقول إنها "ممتنة" لأنها اكتشفت الأمر مبكرا

إنها الآن في "عملية التعافي"، وقالت مازحة إن المعجبين يمكنهم "الاستمتاع بمدى الروعة التي أضفيها على ضمادات الوجه هذه".

وكانت كلوي قد خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم الميلانيني - نوع من سرطان الجلد - عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

وقالت: "كنت أعاني من سرطان الجلد على ظهري، وخضعت لعملية جراحية لإزالة ذلك أيضا، لذا فقد عانيت مسبقا من الورم الميلانيني".

وحثت الناس على توخي الحذر و"الخضوع للفحوصات طوال الوقت".

وقالت: "أنا أرتدي واقٍ من الشمس كل يوم، لذا فلا أحد في منأى عن الإصابة بمثل هذه الأشياء. يرجى أخذ ذلك على محمل الجد وإجراء فحوصات ذاتية منتظمة، بالإضافة إلى الفحوصات السنوية".

ما هو الورم الميلانيني؟

ليس أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا أو سرطان الجلد الوحيد، لكنه أكثرها خطورة. وإذا تُرك دون علاج، يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم.

يُشخص حوالي 16,700 شخص سنويا بهذا المرض.

ينتج عن خلايا الجلد غير الطبيعية التي تنمو خارج نطاق السيطرة بسبب تلف في الحمض النووي. ويمكن أن يؤدي التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية إلى حدوث هذا الضرر.

يقول الدكتور باف شيرغيل، من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد: "الورم الميلانيني أكثر شيوعا لدى كبار السن، لكنه يصيب الشباب أيضا. في الواقع، يعد سرطان الجلد أحد أكثر أشكال السرطان شيوعا بين المراهقين والشباب".

إذا كنت قلقا من وجود شامة أو تغيرات في جلدك، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور. وإذا كانت الشامة تجعلك تعاني من الحكة أو النزيف أو لها أشكال غير منتظمة، فهذه علامات تحذيرية.

تظهر معظم الأورام الميلانينية في الأماكن التي يمكنك رؤيتها، ومع ذلك يمكن أن تظهر بعضها في مناطق مثل الأنف والفم والشرج والمهبل.