كريستينا أغيليرا تطلق نسخة جديدة من أغنية "بيوتيفول" مع رسالة للمراهقين

قبل 10 دقيقة

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أطلقت المغنية كريستينا أغيليرا نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة "بيوتيفول"، للتوعية حول تأثير مواقع التواصل على صورة الجسد والصحة النفسية لدى اليافعين، بعد عشرين عاماً على إطلاق الأغنية بنسختها الأولى.

عند إطلاقها في عام 2002، حظيت أغنية "بيوتيفول" بشهرة عالمية، وتوجهت إلى جماهير المغنية بالقول: "أنت جميل مهما قالوا لا يمكن للكلمات أن تحطمك".

في فيديو جديد للأغنية، منحت المغنية رسالتها الأصلية بعداً جديداً. في ختام التسجيل المصوّر نقرأ: "خلال السنوات العشرين الماضية، غيرت مواقع التواصل علاقتنا بأجسادنا، وأثرت على صحتنا النفسية".

وتتابع الرسالة: "تشير الدراسات أن الوقت الذي نمضيه على مواقع التواصل، مرتبط بمشاكل تتعلق بصورة الجسد، وأذية النفس، واضطرابات التغذية لدى الأطفال والمراهقين. يجب تغيير ذلك".

الرسالة جاءت مصحوبة بصورة لهاتف ذكي غارق في بركة من الدماء.

صدر الصورة، Youtube/Christina Aguilera

في الفيديو المصور، الذي أخرجته فيونا جاين بورجس، نشاهد أشخاصاً صغاراً في السن، ينظرون في شاشات هواتفهم، بدون أي تعبير على وجوههم، ولا يتفاعلون مع بعضهم البعض، قبل أن ترسم عليهم خطوط جراحات التجميل.

لاحقاً، يسمع الصغار الخطوط، ويذهبون للعب بفرح في الغابة.

كان هذا الموضوع محور نقاش وقلق حول العالم. في بريطانيا، بين تحقيق في وفاة مولي راسل (14 عاماً)، أن محتوى مواقع التواصل ساهم "بما يتجاوز الحد الأدنى"، في وفاتها.