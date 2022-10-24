الملكة إليزابيث الثانية: الملك تشارلز يبيع 14 من خيول السباق الخاصة بوالدته الراحلة

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سيبيع الملك تشارلز الثالث بعض خيول السباق التي ورثها عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وكانت الملكة الراحلة شغوفة بتربية خيول السباق ولطالما كانت متحمسة للذهاب لسباقات الخيل وركوبها.

وقالت دار مزادات تاترسالس في نيوماركت، شرقي انجلترا، إنها تبيع 14 من خيول الملكة الراحلة من نوع "برود ماريس" الأثنين.

وتضم قائمة الخيول المعروضة للبيع "جاست فاين" - الذي دربه سير مايكل ستاوت الذي أشرف على أكثر من 100 حصان ملكي فائز في السباقات - و "لاف أفايرز".

وقال جيمي جورج، المتحدث باسم تاترسالس إن "هذا ليس أمرا خارجا عن المألوف. كل عام سيبيعون خيولا".

وأضاف: "كانت الملكة تملك خيولا من نوع برود ماريس وكانت سترعاها لتتكاثر وتبيعها. لا يمكنك أن تحتفظ بكل هذه الخيول".

وأشار إلى أن بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة الأسرة المالكة بالسباق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت الملكة إليزابيث الثانية شغوفة للغاية بالخيل طوال حياتها

وأردف قائلا: "كل عام يبيع الملاك بعضا مما لديهم، وجلالة الملكة كانت تفعل ما يفعله باقي المالكين".

وورثت الملكة من والدها، الملك جورج السادس، المربط الملكي، وهو مركز لتربية خيول السباق في ساندرينغهام أنتج العديد من الفائزين بالسباق.

وكان مدير السباقات لدى الملكة جون وارن قد قال سابقا إن الخيول كانت "مساحة رائعة" للتخفيف من وطأة الالتزامات الأخرى وكان دعمها بمثابة دفعة كبيرة للسباقات البريطانية.