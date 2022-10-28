من الكسوف في مصر إلى الأزياء في غانا: أبرز صور الأسبوع في أفريقيا

متابعة الكسوف في مصر

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مجموعة من السيدات يتابعن ظاهرة الكسوف التي حدثت في مصر الثلاثاء (25 أكتوبر-تشرين الثاني) حين مر القمر بين الشمس والأرض

ميدان الغتبة وسط القاهرة

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زحام في الأسواق المحيطة بميدان العتبة وسط العاصمة المصرية صباح الأثنين

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موسم الزيتون في تونس، بحسب شركة ستاتيستا فإن الزيتون وزيت الزيتون من أشهر صادرات تونس

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وسط الجفاف في كينيا، تشتري مجموعة من نساء الماساي الشعير لماشيتهن في بلدة إلبيسيل. وبعد جفاف وغياب الأمطار في سلسلة من مواسم الأمطار في البلاد، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في شرق إفريقيا معرضون لخطر المجاعة.

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تم تصوير مزارع شاي بالقرب من مدينة موسيريتا في كينيا، والحكومة الكينية تشجع معالجة أوراق الشاي محليا بدلا من تصدير الأعشاب النيئة، حتى تتمكن البلاد من زيادة أرباحها، بحسب وكالة فرانس برس.

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لاجئون كونغوليون يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش يوم الأربعاء. وتتهم الحكومة الكونغولية رواندا المجاورة بدعم حركة 23 مارس، لكن كيغالي نفت ذلك.

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سيدات سعيدات وهن على متن عربة "توكتوك" في أثيوبيا

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في الوقت ذاته، تحضر هذه المجموعة من النساء للتظاهر دعما للجيش الإثيوبي في نفس الأسبوع الذي تحاول فيه الأطراف المتحاربة التوصل إلى اتفاق سلام بشأن النزاع في تيغراي.

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عارضة أزياء تتحضر لالتقاط صور خلال أسبوع الموضة في العاصمة الغانية أكرا

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هناك المزيد من الموضة في أماكن أخرى، حيث تبتسم العارضات خلف الكواليس في أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا.

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روح الصداقة والتضامن بين لاعبات منتخب نيجيريا للسيدات تحت 17 عاما اللائي يشاركن في كأس العالم في الهند، الفريق النيجيري واجه فريق كولومبيا في نصف النهائي وخسر بركلات الترجيح

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وفي نيجيريا أيضا، خاض هؤلاء الرجال في المياه يوم السبت بعد فيضانات أودت بحياة أكثر من 600 شخص ووصفت بأنها كارثة "ساحقة".

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المصور الفوتوغرافي JR يشارك في معرض فني عند سفح أهرامات الجيزة ويعرض أعماله المعنونة بـ"داخل وخارج الجيزة"