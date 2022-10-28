من الكسوف في مصر إلى الأزياء في غانا: أبرز صور الأسبوع في أفريقيا

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وسط الجفاف في كينيا، تشتري مجموعة من نساء الماساي الشعير لماشيتهن في بلدة إلبيسيل. وبعد جفاف وغياب الأمطار في سلسلة من مواسم الأمطار في البلاد، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في شرق إفريقيا معرضون لخطر المجاعة.