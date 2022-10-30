"الفن ملجأ" مشروع يعبر خلاله لاجئون في بريطانيا عن تجاربهم

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Supplied التعليق على الصورة، أغلب الفنانين لاجئون في انجلترا

افتتح في مدينة بريستول معرض فني لأعمال لاجئين يقيمون غربي إنجلترا.

وأشرف على المشروع مركز " غلوبل غولز " بالتعاون مع 12 فنانا أغلبهم لاجئون.

ويهدف مشروع "أصوات: الفن كملجأ" إلى توعية الشباب بالقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، حسب مدير التربية، مانو مونغانيدز.

وتعرض أعمال الفنانين في متحف " أم شيد " في بريستول، ،ومن المقرر أن يقام المزيد من العروض والورش الفنية.

التعليق على الصورة، المعرض يهدف إلى توعية الشباب بالقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية

وقال مونغانيدز: "عملنا خلال العام الماضي مع 12 فنانا، الأغلبية الساحقة منهم لاجئون وطالبو لجوء".

وأضاف "نسعى إلى إشراك الناس بالتفكير فيما يمكن لهؤلاء أن يقدمونه، بدلا منالتركيز على قصصهم الشخصية ومعاناتهم في الحرب".

"هذا هو جوهر فكرة المشروع. السماح للناس بالتعرف على تجارب هؤلاء من خلال أعمالهم الفنية، وما قدمه هذا الفن لبريستول ولبريطانيا".

وتضمنت الأعمال مزيجا من اللوحات الفنية، والنحت والموسيقى والأكلات.

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وبعد العرض الأول في نهاية الأسبوع، تتواصل العروض في متحف أم شيد كل نهاية أسبوع في شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وستنظم أيضا ورش فنية لتلاميذ المدارس خلال الأسبوع، تشارك فيها 11 مدرسة.

وتشارك صوفيا في المشروع، بعدما هربت من الحرب في أوكرانيا، ووصلت إلى بريستول منذ أربعة أشهر.

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ونشأت الفتاة البالغة من العمر 20 عاما في خاركيف، وجاءت إلى بريطانيا ضمن برنامج استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وتعيش حاليا مع عائلة مضيفة في منطقة ثورنبيري، بينما تواصل دراستها في التصميم عند بعد.

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ولا تزال عائلتها تقيم في أوكرانيا بمدينة لفيف. وتريد من خلال فنها أن توجه "رسالة دعم إلى كل الأوكرانيين الذين غادروا ديارهم".

وقالت إن عملها الفني مثل من يعثر على "الضوء في أوقات مظلمة".