تيك أوف: مقتل مغني الراب الأمريكي في حادث إطلاق نار

قبل 28 دقيقة

وحققت العديد من أغنيات الفرقة نجاحا عالميا، وكان أبرزها "باد آند بوجي" Bad and Boujee و"فريساتشي" Versace و"واك ات توك ات" Walk It Talk It.

"بيتلز هذا الجيل"

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصدر الثلاثي شريط "باك تو ذا بندو " Back to the Bando، والذي تضمن الأغنية الناجحة "لووك آت ماي داب" Look at My Dab - التي شهرت حركة الـ dabbing في الرقص، والتي قام بها الكثير من الرياضيين وحتى السياسيين لاحقاً.