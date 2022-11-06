كراون: 7 ملاحظات سريعة عن الموسم الخامس من الدراما الملكية لنتفليكس

كاتي رازال

المحررة الثقافية

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، يصور المسلسل الصعوبات الزوجية للأمير تشارلز والأميرة ديانا

أثار الموسم الخامس من مسلسل التاج The Crown بالفعل دراما خاصة به قبل إطلاقه يوم الأربعاء مما تسبب في جدل حول الصورة التي قدمها للعائلة المالكة.

وقد دافعت شبكة نتفليكس عن عرضها، ووصفته بأنه "دراما خيالية"، بعد أن شكك رئيس الوزراء السابق السير جون ميجور والممثلة جودي دينش في دقته.

وأضافت نتفليكس في تسويقها للعرض إنه "مستوحى من أحداث واقعية" بهدف اخلاء مسؤوليتها.

لقد أمضيت ليلة الجمعة في مشاهدة جميع الحلقات العشر الجديدة للتعرف عليها، وإليك 7 ملاحظات سريعة حول ما توصلت إليه.

1.من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، السير جوناثان برايس في دور الأمير فيليب مع ناتاشا ماكيلون في دور بيني ناتشبول

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كلما اقتربت هذه السلسلة من الوقت الحاضر زادت أهمية التمييز بين الحقيقة والواقع المُشوش والخيال.

وتدور أحداث هذا الموسم في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت الملكة، التي لعبت دورها إيميلدا ستونتون بشكل رائع لأول مرة، في منتصف الستينيات من عمرها، وقد فشلت زيجات أبنائها، والمثير للجدل أن العرض يشير إلى وجود علاقة غرامية بين الأمير فيليب والليدي رومزي، التي تصغره بـ 32 عاما.

وينفي دوق أدنبره، الذي يؤدي دوره جوناثان برايس، ذلك، ولكنه يعرب للملكة في أحد المشاهد عن "خيبة أمله" من الزواج، لكن مسلسل التاج The Crown معقول جدا وإنساني جدا لدرجة أنه من المستحيل دائما كمشاهد عادي أن تميز بين الدراما والواقع.

وفي غياب الحقائق المتعلقة بالملكية والتي من المحتمل ألا نعرفها أبدا، فإن هذا الخيال يملأ الفراغ، ويصبح الحقيقة بالنسبة للكثيرين.

لكن بعد وفاة الملكة بوقت قصير جدا، ومع استمرار وجود العديد من الشخصيات على قيد الحياة، يصعب تبرير ذلك من الناحية التحريرية.

2.تصوير شخصية جون ميجور بمثابة اكتشاف

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، جوني لي ميلر لعب دور رئيس الوزراء جون ميجور

هاجم رئيس الوزراء السابق هذا الجزء لأنه أشار إلى أن الأمير تشارلز أراد إجبار الملكة على التنازل عن العرش، واصفا ذلك بـ "الهراء الخبيث".

لكن هذا السياسي الذي تعرض للسخرية ذات يوم لصورته النمطية باعتباره مملا وباهتا (ويأكل البازلاء) لم يكن كذلك في مسلسل التاج.

فقد استحضره جوني لي ميلر إلى الشاشة ببراعة، وقد حظي في المسلسل بتقدير كبير من قبل الملكة، فهو صوت حكيم للشعب ووسيط دبلوماسي في عاصفة الطلاق بين تشارلز وديانا.

(ولا تلوح في الأفق بازلاء عندما تقدم زوجته نورما، التي تلعب دورها فلورا مونتغمري، عشاءه في الحلقة التاسعة). إنه اكتشاف.

3.إليزابيث ديبيكي تسرق الأضواء"

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، قالت إليزابيث ديبيكي إنها شعرت بالذهول في البداية من احتمال أن تلعب دور ديانا، أميرة ويلز

بداية من الصوت (المتردد، اللاهث)، والرأس المنحني وهي تنظر من خلال رموشها، وقصة شعرها، وتعبيرات وجهها، وانتهاء بالطبع بالملابس، كل شيء فيها يعكس ديانا.

بينما يبذل دومينيك ويست قصارى جهده ليجسد شخصية الأمير تشارلز (آنذاك)، فهو لطيف للغاية، ومن الواضح أنه وسيم للغاية بحيث لا يمكن تصديقه تماما.

ديبيكي مثالية.

4.بي بي سي تخضع للتدقيق

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، تولت إيميلدا ستونتون دور الملكة بدلا من أوليفا كولمان

وتُعد بي بي سي أحد المحاور الأساسية للجزء الخامس، وهي لا تجعل المشاهدة مريحة.

ويقترن ولاء الملكة لبي بي سي بالقصة الأكبر والمدمرة للمقابلة التي أجرتها الأميرة ديانا مع برنامج بانوراما والجدل حول كيفية الحصول عليها.

وقالت بي بي سي إنها لن تبث المقابلة مرة أخرى، لكن مسلسل التاج يعيد تمثيل بعد المشاهد منها.

ومن المحتمل أن تفعل أي دراما عن العائلة المالكة نفس الشيء، ولكن من الصعب ألا نتخيل الألم الذي ستسببه للمشتركين فيها، وهو أمر صعب بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن مسلسل التاج كان يجب أن يتوقف قبل وقت طويل من وصوله إلى هذه الفترة الأخيرة والصعبة.

كما ان ظهور محطات التلفزيون الفضائية وما يعنيه ذلك بالنسبة لبي بي سي، أيضا لا يغيب عن أحداث الجزء الخامس من المسلسل.

وتقاوم الملكة تغيير تلفزيونها حتى يخبرها الأمير ويليام أنه إذا كان لديها طبق استقبال محطات التلفزة الفضائية ستتمكن من مشاهدة قناة سباق الخيل في أي وقت تريده.

5.المال لا يمثل مشكلة

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، يصور الموسم الخامس العائلة المالكة خلال التسعينيات

يُعتقد أن كلفة الحلقة الواحدة من مسلسل التاج تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (على الرغم من أن كاتبها ومؤلفها بيتر مورغان ينكر ذلك دائما).

وفي هذه السلسلة، يبدو مرة أخرى أن المال لا يمثل مشكلة.

لقد عرض هذا الجزء مواقف سيارات فخمة للمنازل والقصور الملكية، وأعاد خلق مراسم تسليم هونغ كونغ، ونرى صاحبة الجلالة في غيلدهول بلندن تلقي خطابها الشهير الذي يحمل عنوان "سنة مُروعة "Annus Horribilis".

وأصبح يخت بريتانيا الملكي يذوي ببطء في إيحاء مجازي من خلال المسلسل إلى أن الملكة نفسها أصبحت بعيدة عن الواقع وعفا عليها الزمن ولا دور لها.

أستطيع أن أرى سبب قفز الُكتاب إلى هذه الرواية إذ تم إيقاف اليخت في عام 1997، في السنة الأولى من إدارة توني بلير. لكن تبدو هناك مبالغة في ضعب دور الملكة على ضوء فترة حكمها الحقيقي الذي استمر لفترة طويلة.

6.هل يظهر المسلسل بريطانيا تعيش في الماضي؟

صدر الصورة، Keith Bernstein/Netflix التعليق على الصورة، إيميلدا ستونتون تظهر الملكة في مواقفها العامة والخاصة

يتناول مسلسل التاج نظرة العالم إلى بريطانيا، لكنه ربما يؤكد فقط ما يعتقده الناس بالفعل.

فبريطانيا في المسلسل مليئة بالروعة الملكية حيث نرى عشاء راقيا وفصول مدرسة إيتون، كما يصور الإنجليز على أنهم عشاق لعبة الرماية واصحاب أخلاق راقية.

وبالنسبة للبعض، تعني هذه الصور أنه يُنظر إلينا كدولة تعيش في الماضي، لكن بالنسبة لآخرين تعني أننا أصحاب دولة ذات تاريخ ثري.

ويتناول الجزء الخامس مسألة من لديه إحساس أفضل بما تمثله بريطانيا الحديثة، الملكة أم الأمير تشارلز.

وفي الحياة الواقعية، مثلت جنازة صاحبة الجلالة فرصة لعرض البلد أمام العالم وبطريقته الخاصة ومن هذا الباب يمكن الإشادة بمسلسل التاج لإبقائه بريطانيا أيضا على المسرح العالمي.

7.يعكس المسلسل تعقيداتنا الخاصة

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، دومينيك ويست مثل الأمير تشارلز، كما كان يُعرف آنذاك

البشر معقدون والشخصيات في مسلسل التاج ليست استثناء.

والكثير من الجدل حول هذه السلسلة يدور حول ما إذا كان الأمير تشارلز، الملك الآن، قد تم تصويره بشكل غير عادل فيما يتعلق بعلاقته بالأميرة ديانا، وخلال محاولته إيجاد دور لنفسه كأمير لويلز.

وبعد خمس أجزاء من مسلسل التاج، أشعر أن مهارة الكاتب بيتر مورغان تتمثل في أنه يوضح لنا مدى تعقيد ما يعنيه أن تكون إنسانا.

فهو يقع في حب شخصياته ولا يسعه إلا أن يغمرها بشحنة قوية من العاطفة.