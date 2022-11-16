ماريا كاري تفشل في تسجيل لقب "ملكة الكريسماس" باسمها

بول غلين

مراسل شؤون الترفيه

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نجحت أغنية All I Want for Christmas Is You الاحتفالية الكلاسيكية في الوصول إلى المركز الأول في سباق الأغنيات الفردية في المملكة المتحدة عام 2020

رفضت هيئة براءات الاختراع ومكتب العلامات التجارية في الولايات المتحدة طلبا للمطربة ماريا كاري لتسجيل لقب "ملكة الكريسماس" باسمها.

ورفضت الجهات المعنية طلب نجمة الغناء الأمريكية بعد امتناع شركتها عن الرد على طعن تقدمت به مطربة أخرى.

وكان من المقرر، في حالة تسجيل اللقب باسم كاري، أن يعطيها ذلك الحق القانوني في منع الغير من استخدام اللقب موسيقيا أو تجاريا.

كما رُفض طلب كاري تسجيل اسمي QOC - الأحرف الأولى الانجليزية للقب ملكة الكريسماس - و و"أميرة الكريسماس" ، كعلامة تجارية.

واقترن اسم المطربة المشهورة بفترة الاحتفالات بأعياد الميلاد منذ عام 1994 عندما أصدرت أغنيتها " All I Want for Christmas Is You".

وبعد 26 سنة، نجحت هذه الأغنية الاحتفالية الكلاسيكية في الوصول إلى المركز الأول في سباق الأغنيات الفردية في المملكة المتحدة عام 2020.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اسمتع مستخدمون أغنية الكريسماس عبر تطبيق سبوتيفاي أكثر من مليون مرة

وكانت شركة لوشن إل إل سي، التي تملكها كاري، قد تقدمت بطلب للحصول على العلامة التجارية yuletide العام الماضي، لكن المطربة إليزابيث تشان تقدمت بطعن على طلب كاري في أغسطس/ آب الماضي في محاولة منها لمنع لوشن إل إل سي من تسجيل تلك العلامة باسمها.

"تربح من الكريسماس"

وانتقدت تشان، التي لقبتها صحيفة النيويوركر بـ"ملكة الكريسماس في 2018 لإصدارها أغنية احتفالية بهذه المناسبة كل عام لمدة عشر سنوات، كاري لمحاولتها التربح من الكريسماس.

وقالت منافسة كاري على اللقب: "لدي شعور قوي بأنه لا ينبغي لأحد أن يحتفظ بشئ يتعلق بالكريسماس أو يحتكر تلك المناسبة بالطريقة التي تحاول بها ماريا كاري أن تحتكره للأبد".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أطلقت ماريا كاري عددا كبيرا من المنتجات التجارية تحمل علامة الكريسماس التجارية

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وأضافت، أثناء مقابلة لها مع مجلة فارايتي، إنه "سلوك غير صحيح، فالكريسماس للجميع. ومعنى ذلك أن يشارك فيه الجميع، وأنه لا يمكن أن يكون ملكا لأحد".

وتابعت: "كاري تحاول أن تصنع من ذلك علامة تجارية بكل الطرق التي يمكن أن نتخيلها، من الموسيقى إلى الملابس والمشروبات الكحولية، والكمامات، وأطواق الكلاب، على كل شيء تقريبا".

وقالت: "إذا صنعت سترة 'ملكة الكريسماس' فلابد أنك سوف تبيعها على Etsy لشخص يريد أن يهديها لجدته. إنه جنون أن يكون لدينا هذا النطاق الواسع لهذا التسجيل".

ولم ترد شركة كاري على اعتراض تشان في حينه، لذا رُفض طلب شركة المطربة المشهورة لتسجيل اللقب كعلامة تجارية باسمها. وبذلك لا يوجد ما يمنع مصنعي الملابس حول العالم من الاستمرار في استغلال اسم هذه المناسبة دون خوف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكريسماس.

وحاولت بي بي سي التواصل مع فريق عمل ماريا كاري للحصول على تعليق على رفض الجهات المعنية منحها حق تسجيل لقب "ملكة الكريسماس" باسمها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غنت دارلين لاف أيضا أغنية فيلم "وحدي في المنزل التي كانت وقت الكريسماس، وفقا لأحداث الفيلم

وقالت المطربة دارلين لاف، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها حصلت على لقب ملكة الكريسماس حتى قبل أن تحقق كاري أي شهرتها الحالية في عالم الموسيقى.

وغنت لاف كلاسيكيات احتفالية بمناسبة الكريسماس، منها " Baby Please Come Home" مع تصدر أغنيات بها إشارة إلى هذه المناسبة ألبوماتها الغنائية، أبرزها " Winter Wonderland" و " White Christmas".

وانتهت الإجراءات القانونية التي كانت تتخذ ضد كاري بسبب أغنية الكريسماس الخاصة بها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد أن تنازل المطرب آندي ستون عن الدعوى القضائية التي رفعها ضدها في وقت سابق.

وكان مؤلف الأغاني - الذي يغني أيضا باسم مستعار هو فينس فانس مع فرقة فينس فانس وفاليانتس - قد رفع دعوى قضائية ضد نجمة البوب كاري في يونيو/ حزيران الماضي، زاعما أنه شارك في كتابة أغنية تحمل الاسم نفسه قبل خمس سنوات.

وأعلن أمام المحكمة أنه تنازل عن الدعوى، لكنه لا يزال يحتفظ بحقه القانوني في إعادة رفعها.