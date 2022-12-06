المدون البريطاني جو جينكينز يغطس بالبيانو ويعزف مقطوعة موسيقية تحت الماء

سامي جينكينز وجيمس هانسون

بي بي سي

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Joe Jenkins التعليق على الصورة، قال جينكينز إن التحدي الأكبر الذي واجهه كان التأكد من معايير الصحة والسلامة

قال مدون بريطاني على موقع يوتيوب، اعتاد العزف على آلة البيانو في أماكن غير معتادة، إنه يعتبر نفسه أول من يعزف على الآلة الموسيقية تحت الماء بالكامل.

واستطاع المدون، جو جينكينز، الغوص تحت الماء ببيانو، وعزف مقطوعة لديزني بعنوان "حورية البحر الصغيرة".

وقال عازف البيانو، وهو من مدينة بريستول البريطانية، ويتابعه ما يزيد على 4.15 مليون مستخدم على موقع يوتيوب، إن التجربة استغرقت عامين من التخطيط.

وأضاف أن المغامرة مثلت بالنسبة له، سواء من الناحية اللوجستية، ومراعاة الصحة والسلامة، "تحديا كبيرا".

ويظهر جينكينز، في أحدث فيديو له وهو يرتدي معدات الغوص، بما في ذلك جهاز التنفس، ويعزف على بيانو أصفر مزود بآليات بلاستيكية بدلا من الخشب.

صدر الصورة، Joe Jenkins التعليق على الصورة، قال جينكينز إن الفيديو جاء بعد أن "تحداه" شخص وشكك في نجاح المهمة

وقال إن بعض الأشخاص سعوا في السابق إلى خوض تحديا مشابها، لكنه يعتقد أنه أول من يعزف على بيانو يعمل بالفعل وهو مغمور بالكامل تحت الماء.

وقال، خلال مداخلة مع راديو بي بي سي بريستول، إن الفيديو جاء بعد أن "تحداه" شخص قبل عامين وشكك في نجاح المهمة.

وأضاف المدون، الذي سبق وعزف على البيانو على متن قارب، وأمام قصر باكنغهام، وحتى على متن منطاد للهواء الساخن: "غمرت (البيانو) في الماء وغطست وعزفت عليه".

وقال "الآن فعلتها أخيرا".

صدر الصورة، Joe Jenkins التعليق على الصورة، يتابع جينكينز ما يزيد على 4.15 مليون مستخدم على موقع يوتيوب

وكانت أكبر التحديات التي قال إنها واجهته هو التأكد من تطبيق قواعد الصحة والسلامة، والقدرة على الغوص بأمان، والتأكد من عمل البيانو تحت الماء.

وأضاف: "إنه (البيانو) ليس مصمما بالفعل للعمل تحت الماء كما نتصور، لذلك قضيت وقتا طويلا أحاول فقط التغلب على الصعوبات".

وقال جينكينز إن البيانو، الذي جرى تخزينه حاليا، لا يزال يعمل، على الرغم من كونه كان "غير متناغم بشكل كبير" و"صدأ بشكل لا يصدق".