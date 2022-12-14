مسلسل التاج: طفل انتصر على سرطان الدم يؤدي دور الأمير هاري

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Family handout التعليق على الصورة، ويل على السجادة الحمراء في العرض الأول للمسلسل في لندن

يلعب طفل بريطاني تغلب على سرطان الدم، دور الأمير هاري في حلقات احدث موسم من مسلسل التاج.

وقد شخصت إصابة الكفل ويل باول بسرطان خلايا الدم عندما كان في عمر 21 شهراً فقط.

الآن وبعد 27 عملية جراحية، يحقق المراهق البالغ من العمر 13 عاماً حلمه في التمثيل، حيث لعب دور الأمير الشاب في الموسم الخامس من دراما نتلفيكس الشهيرة.

وقال والده آندي: "كنا في أقصى تلهف لرؤية أداشه حتى شاهدنا جميع المشاهد التي ظهر فيها ويل".

وتلقى ويل العلاج على مدى سنوات في مستشفى شيفيلد للأطفال، بدعم من والده ووالدته ميشيل.

وقال آندي: "طوال كل ذلك، كان نجماً. ولم يشتك ابننا الصغير مرة واحدة".

صدر الصورة، Family handout التعليق على الصورة، ويل أثناء تلقيه العلاج من سرطان الدم في مستشفى شيفيلد للأطفال

ورصدت والدة ويل إعلانا من منتجي مسلسل التاج يبحثون فيه عن ممثل للعب دور الأمير ويليام. وقالت إنه على الرغم من أنها لم يكن لديها ويليام، فقد يكون لديها هاري.

وقال آندي: "طُلب من ويل أن يقدم شريط فيديو يقدم نفسه فيه في البداية. ووصل إلى آخر أربعة مرشحين، ثم كان واحدا من اثنين اختيرا أخيراً لإجراء مقابلة مع مدير اختيار الممثلين عبر سكايب. وفي اليوم التالي تلقينا نبأ أنه كان ناجحاً".

التوقيعات الأولى

وصف آندي كيف كانت عائلته "في غاية السعادة" وهم ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق الموسم الجديد من المسلسل.

وقال "العرض الأول كان مذهلاً. لقد عوملنا مثل الملوك. اختلطنا مع نجوم المسرح والشاشة وتولى ويل كل ذلك. حتى أنه وقع للمعجبين للمرة الأولى".

وقالت العائلة إنها لم تنس أبداً الرعاية الصحية الممتازة التي تلقاها ويل وستظل داعمة مدى الحياة لمستشفى شيفيلد للأطفال. وعلى مدى خمس سنوات، جمعت العائلة، إلى جانب فريق من المتطوعين، أشجار سبق استخدامها للاحتفال بعيد الميلاد وجمعت بذلك مبلغ 52 ألف جنيه إسترليني لجمعية مستشفى الأطفال الخيرية.