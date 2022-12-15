هنري كافيل لن يلعب دور سوبرمان مرة أخرى

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب كافيل دور سوبرمان في عدد من الأفلام

سحبت شركة DC Studios دور سوبرمان من الممثل هنري كافيل بعد أقل من شهرين من إعلان عودته لأداء الدور.

وقال كافيل: "لقد اجتمعت مع جيمس غان وبيتر سافران وعرفت الأخبار الحزينة، لن أعود لأداء دور سوبرمان". وأضاف: "بعد أن أخبرتني شركة الإنتاج أن بإمكاني الإعلان عن عودتي في أكتوبر/تشرين الأول، قبل توقيع العقد معي، فإن وقع هذا الخبر علي ليس سهلاً، لكن هكذا هي الحياة".

وأضاف الممثل البريطاني أنه لا يكن مشاعر عدائية، وقال عبر حسابه على إنستغرام: "تغيير الممثلين شيء يحدث كثيراً، وأنا أحترم ذلك".

وختم حديثه قائلاً: "أتمنى للفريق حظاً طيباً".

وكان الممثل البريطاني قد نشر لقطة فيديو يقول فيها لمعجبيه "أعلن رسمياً عودتي في دور سوبرمان".

وكان كافيل قد لعب الدور الأسطوري في فيلم "الرجل الفولاذي" عام 2013، وكذلك في فيلم "باتمان في مواجهة سوبرمان"، إلى جانب بن أفليك، عام 2016، وفي "رابطة العدالة" عام 2017.

وانتشرت تنبؤات في أوساط المعجبين عقب الإعلان أن الممثل جاهز للعب دور جيمس بوند، في حال دعاه المخرج.

كذلك أعلن كافيل البالغ من العمر 39 عاماً مغادرة مسلسل "الساحر" من إنتاج نتفليكس في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ سيحل محله ليام هيمسوورث.

وكتب المنتج جيمس غان على تويتر الأربعاء "لدي أنا وبيتر قائمة من المرشحين، ونحن متحمسون لها، وسنعلن بعض المعلومات المثيرة عن مشاريعنا الأولى في بداية العام الجديد، بينها فيلم "سوبرمان". وستركز القصة على مراحل مبكرة من حياة سوبرمان في البداية، ولن يجسد هنري كافيل الشخصية".