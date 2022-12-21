جاستن بيبر: إتش آند إم تلغي مجموعة أزياء للمغني الشهير وصفها بأنها "بالغة الرداءة"

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ألغت سلسلة متاجر الملابس الشهيرة إتش آند إم مجموعة مستوحاة من جاستن بيبر بعد أن وصفها المغني بأنها "بالغة الرداءة".

وقال النجم البالغ من العمر 28 عامًا إنه لم يوافق على المجموعة، التي تضمنت قمصانًا، وسترات، وحقائب وإكسسوارات للهاتف.

وبعد أن نشر بيبر قصة على إنستغرام، دعا المغني الناس ألا يشتروا المجموعة التي قال إنها تباع دون إذنه أو موافقته.

وقالت الشركة إنها اتبعت الإجراءات الصحيحة لكنها أغلت المجموعة الآن.

وكتب جاستن في قصته على إنستغرام يوم الثلاثاء: "إن ما أنتجته إتش آند إم وتقول إنه مستوحى مني رديء للغاية ولم أوافق عليه. لا تشتروها".

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وأضاف "لم أوافق على أي من محتويات مجموعة السلع التي طرحوها في إتش آند إم".

وقال "كل ذلك بدون إذني وموافقي. لن أشتريه لو كنت مكانك".

وفي بيان، دافعت إتش آند إم عن خط الأزياء، الذي يعرض صورًا لبيبر. وقال متحدث باسم الشركة "كما هو الحال مع جميع المنتجات والشراكات المرخصة الأخرى، اتبعت إتش آند إم إجراءات الموافقة المناسبة".

وأضاف"ولكن احتراما للتعاون وجاستن بيبر أزلنا الملابس من متاجرنا ومن على الإنترنت".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها نجم علامة تجارية لاستخدام صورته دون إذن.

وفي عام 2015 ، فازت ريانا في دعوى قضائية ضد توب شوب، ونجحت في دعواها ضد الشركة الأم مقابل 3.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن باع توب شوب قميصًا بلا أكمام عليه صورتها.

وفي عام 2019، رفعت أريانا غراندي دعوى قضائية ضد فوريفر 21 بعد أن زعمت أنها نشرت ما لا يقل عن 30 صورة ومقاطع فيديو "غير مصرح بها" تشير إلى أنها تدعم علامتها التجارية.

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وقالت إتش آند إم إنها اتبعت الإجراءات ولكنها حذفت المجموعة "من باب الاحترام".

وبيبر الآن في استراحة من جولاته الموسيقية بعد أن كشف أنه يعاني من شلل في الوجه، بعد تشخيص إصابته بمتلازمة رامزي هانت.