ألمانيا تستعيد مجوهرات أثرية ثمينة بعد سنوات من السطو على متحف "القبو الأخضر" بدريسدن

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، من بين المسروقات المستردة دبوس صدر كبير مرصع بالماس

قالت الشرطة الألمانية إنها استعادت كنزا من القطع الأثرية التي تعودالقرن الثامن عشر بقيمة 113 مليون دولار كانت قد سُرقت من متحف دريسدن عام 2019.

وأعادت السلطات 31 قطعة أثرية إلى القبو الأخضر في المتحف الألماني بعد تأمين الموقع على مدار الليلة في برلين.

وعثرت الشرطة على تلك القطع الأثرية بعد محادثات مع محامين لستة أشخاص يحاكمون بتهمة السرقة.

وكان من بين القطع الأثرية دبوس صدر مرصع بالألماس وقبعة مزينة بقطع من المجوهرات الثمينة.

ونفذ اللصوص عملية السطو على تلك المجموعة من المجوهرات التي صنعت في 1723 في عهد الحاكم الساكسوني أغسطس القوي. وحفظت تلك المقتنيات الثمينة في مبنى يُعرف في ألمانيا بقبو دريسدن الأخضر حتى سُرقت في 2019.

وقالت تقارير الشرطة الألمانية إن عملية السطو تم التخطيط لها وتنفيذها باحترافية. فقبل اقتحام المتحف، أضرم اللصوص النار في لوحة فصل الكهرباء ليخيم الظلام على الشوارع في محيط المتحف.

بعدها اقتحم عدد من الملثمين المتحف قبل أن يهشموا نافذة العرض الزجاجية بفأس وإخراج المجوهرات بخيوط صيد.

فر اللصوص من مسرح الجريمة في سيارة " أودي " عثرت عليها الشرطة بعد احتراقها في موقف سيارات تحت الأرض. ويعتقد أن عملية السطو بأكملها استغرقت أقل من عشر دقائق.

ومن المقرر أن تخضع المجوهرات التي استعادتها السلطات لفحص من قبل خبراء حتى يتأكد أن القطع المستردة أصلية.

ولم تسترد جميع القطع المسروقة، إذ لا تزال القطعة المعروفة بـ "ماسة دريسدن البيضاء"، التي التي تحتوي على حجر كريممفقودة حتى الآن.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، استعادت السلطات دبوس صدر مرصع بالماس على شكل "الصقر الأبيض" رمز الحكم في بولندا فديما

ولم تكشف السلطات عن التفاصيل الكاملة الطريقة المتبعة في تأمين المجوهرات.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية فرانسبرس إلى أن محاكمة اللصوص الذين قاموا بعملية السطو، التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي، سوف تستأنف الثلاثاء المقبل .

وتحفظ مجموعة مجوهرات "القبو الأخضر" في ثمان غرف أثرية مزخرفة في قصر ريزيدينزشلوس في ألمانيا.

وأطلق على ذلك المكان هذا الاسم لأن بعض الغرف طليت جدرانها بمعدن الملكيت الأخضر.

ويحتوي المتحف أيضا على 3000 قطعة من المجوهرات الأثرية وغيرها من القطع المرصعة بالذهب، والفضة، والعاج، واللؤلؤ.