القبض على امرأة حاولت سرقة هدايا روبرت دي نيرو

أنيت رادفورد

بي بي سي نيوز

قبل 39 دقيقة

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أوقفت امرأة بعد ضبطها وهي تحاول سرقة هدايا من تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة بالممثل روبرت دي نيرو، في مدينة نيويورك.

وقالت الشرطة إنها شاهدت المرأة تدخل قبو البناء الذي يسكنه الممثل، في الحي الشرقي من مانهاتن، في ساعات متقدمة من فجر الاثنين بحسب التوقيت المحلي، وإنها رصدت علامات لدخول المكان عنوة.

المرأة المشتبه بها كانت معروفة من قبل السلطات، نظراً لإدانتها بعدد سابق من تهم السرقة.

وقالت شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، إن الممثل البالغ من العمر 79 عاماً، نزل إلى الطابق السفلي من شقته بملابس النوم، حين سمع صوت الضجيج.

وقال متحدث باسم دي نيرو إنه بخير، وليس لديه أي تعليق. وأضاف أن السرقة وقعت في بيت يستأجره الممثل لفترة وجيزة.

وقال ناطق باسم شرطة نيويورك إن عناصر الشرطة لحقوا المشتبه إلى داخل الشقة، حيث ضبطوها في غرفة الجلوس، وهي تحاول وضع الهدايا في حقيبتها.

وقالت الشرطة إن عناصرها لم يكونوا يعرفون أن المنزل يعود لروبرت دي نيرو.

وبحسب الشرطة، لم توجه تهم للمرأة بعد، بانتظار استكمال التحقيقات.