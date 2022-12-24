آثار العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة بالصور
ارتبطت العاصفة الشتوية الجليدية القوية القادمة من القطب الشمالي، والتي اجتاحت الولايات المتحدة وكندا بوفاة ما لا يقل عن 19 شخص قبل عطلة أعياد الميلاد.العاصفة، التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر من تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى كيبيك في كندا، تؤثر على حوالى 135 مليون شخص في أكثر أيام السفر ازدحاما في العام.
تقول خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (إن دبليو إس) إن أكثر من 100 رقم قياسي لدرجات الحرارة شديدة البرودة يمكن تسجيله خلال الأيام القليلة المقبلة، مقارنة بالسجلات القديمة منذ عقود. فقد شهدت مدينة ناشفيل بولاية تينيسي انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 26 عاما.وصل ارتفاع الثلوج على الأرض 7.5 بوصات في مطار مينيابوليس سانت بول الدولي بينما يقوم العمال بتجهيز طائرة تابعة لشركة صن كانتري إيرلاينز للإقلاع.
ألغت المطارات الرئيسية في أماكن أخرى آلاف الرحلات الجوية مع اشتداد العاصفة. وتحسبا لأي اضطرابات، عرضت شركات الطيران بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان إرجاع رسوم الرحلات للمسافرين الذين يرغبون في إعادة جدولة رحلاتهم.
لا يزال بعض المسافرين يصلون في رحلات جوية إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو يوم الخميس - حتى مع إصدار المزيد من التحذيرات.
لا يزال التحذير من عاصفة في شيكاغو ساريا حتى الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت، مع توقعات بأن يرتفع منسوب الثلج عدة بوصات وأن تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/ ساعة.
بدأ العمال بإزالة الثلج بقوة عندما بدأت الثلوج بالتساقط في إحدى الضواحي الغربية لشيكاغو.وفي العديد من الولايات، حثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم. ومع انخفاض درجات الحرارة، كان عدد قليل من الركاب ينتظرون القطار خلال ساعة الذروة المسائية الأخف من المعتادة في المدينة.
تدهورت الظروف أكثر، إلى ما يعرف باسم "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يطلق على العاصفة العاتية التي يصحبها منخفض جوي متسارع .
في ولاية كولورادو الأمريكية، انخفضت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -9 فهرنهايت من 42 فهرنهايت يوم الخميس.
أدت العاصفة الثلجية الشتوية القاسية إلى إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك طريق آي - 70 الرئيسي المعروف، في سيلفرثورن، كولورادو.
كما تساقطت الثلوج في شارع برودواي السياحي الشهير في ناشفيل بولاية تينيسي.
كما أعلن حكام كل من كنتاكي ونورث كارولينا ووست فرجينيا وجورجيا وأوكلاهوما حالة الطوارئ، بينما أعلنت ولاية ويسكونسن "حالة طوارئ بشأن الطاقة".