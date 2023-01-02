جيريمي رينر: نجم أفلام مارفل في حالة "حرجة ولكن مستقرة" بعد تعرضه لحادث أثناء جرف الثلج

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يرقد الممثل جيريمي رينر، نجم سلسلة أفلام "المنتقمون"، في حالة حرجة ولكنها مستقرة في المستشفى، بعد تعرضه لحادث أثناء جرفه الثلج.

وقال متحدث باسم رينر لموقع "ديدلاين" إن النجم البالغ من العمر 51 عاماً نُقل جواً إلى المستشفى يوم الأحد بعد الحادث الذي وقع في منزله بالقرب من رينو في ولاية نيفادا.

وأضاف أن رينر "يتلقى رعاية ممتازة" بعد "الحادث المرتبط بالطقس".

وقُتل عشرات الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية.

كما تسببت العاصفة الشتوية في انقطاع التيار الكهربائي وأدت إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وقالت مسؤولة الإعلام المحلي كريستين فييتي لصحيفة هوليوود ريبورتر إن رينر نقل إلى مستشفى محلي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هيلي ستاينفيلد تلعب تشارك رينر في "عين الصقر"

وأضافت أن فريق التحقيق في الحوادث الكبيرة في مكتب مدير شرطة مقاطعة واشو يبحث في ظروف الحادث.

وقال المكتب في بيان لوكالة رويترز للأنباء إنه "استجاب لإصابة مؤلمة في منطقة طريق ماونت روز السريع في رينو في ولاية نيفادا الساعة 09:00 صباح الأحد".

وربما أكثر ما اشتهر به رينر هو دوره في مسلسل "عين الصقر" في عالم مارفل السينمائي.

كما لعب دور البطولة في أفلام مثل "خزانة الألم" - الذي رُشح عن دوره فيه لجائزة أوسكار أفضل ممثل، و"احتيال أمريكي"، و"مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح".

ورُشّح رينر أيضاً لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "البلدة".