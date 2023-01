غولدن غلوب 2023: أبرز الأعمال الفنية الفائزة والنجوم في حفل توزيع الجوائز

ستيفن ماكنتوش

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاز كولين فاريل بجائزة أفضل ممثل في فيلم "ذا بانشيز أوف إنيشيرين" (The Banshees of Inisherin)"

أعلنت لجنة تحكيم جوائز حفل "غولدن غلوب" في نسخته الـ 80، الذي أقيم في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، الأعمال الفنية الفائزة، وقد حصد فيلم "ذا بانشيز أوف إنيشيرين (The Banshees of Inisherin)" ثلاث جوائز رئيسية.

وحصل الفيلم على جوائز أفضل فيلم في فئة الاستعراض أو الكوميديا، وأفضل سيناريو، فضلا عن جائزة أفضل ممثل كوميدي لنجمه الممثل الأيرلندي كولين فاريل.

وقال فاريل: "لا أتوقع إطلاقا أن تشهد أفلامي إقبالا جماهيريا، وعندما يحدث ذلك يكون الأمر صادما بالنسبة لي".

كما فاز فيلم "ذا فيبلمانز" للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، وهو من فئة أفلام السيرة الذاتية، بجائزة أفضل فيلم درامي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ذهبت جائزة أفضل مخرج لستيفن سبيلبيرغ عن فيلمه "ذا فيبلمانز"

وكانت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني في فئة الكوميديا من نصيب مسلسل "أبوت إليمنتري"، وهو من نوع الكوميديا المدرسية، كما فاز مسلسل "هاوس أوف دراغون"، ومسلسل الكوميديا السوداء الساخر "ذا وايت لوتس"، بجوائز في فئات التلفزيون.

وتسلم معظم الفنانين الفائزين جوائزهم شخصيا، على الرغم من تكهنات سابقة بأن العديد من النجوم سيقاطعون حفل هذا العام بسبب الجدل الدائر بشأن جهة تنظيمه.

ويحكي فيلم "ذا بانشيز أوف إنيشيرين ، الذي صُوّر في جزيرة نائية قبالة السواحل الغربية لأيرلندا، قصة نهاية مفاجئة لصداقة جمعت بين اثنين.

ويشهد الفيلم تعاونا جديدا يجمع فاريل مع المخرج مارتن ماكدونا، والنجم المشارك بريندان غليسون، وكان الثلاثي الفني قد اجتمع في عمل سابق عام 2007 في فيلم "بروغز (Bruges)".

وقال فاريل، في كلمة مفعمة بالحماس: "أنا مدين لك بالكثير يا مارتن ماكدونا، أنت غيرت مسار حياتي إلى الأبد بطرق تجعلني ممتنا لك بسببها بقية أيام حياتي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، النجمة جينا أورتيغا خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

كما فاز ماكدونا بجائزة أفضل سيناريو عن نفس الفيلم، وقال مازحا إنه "سيسعى إلى عدم الابتعاد مدة 14 عاما أخرى" لتكرار العمل مع نفس الفريق.

واختارت لجنة التحكيم ستيفن سبيلبرغ للفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ذا فيبلمانز"، الذي يحكي قصة شاب يولع بصناعة السينما، والفيلم مستوحى بشكل واسع من طفولة سبيلبرغ نفسه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فازت ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس (Everything Everywhere All At Once)"

وقال المخرج في كلمة أثناء تسلم الجائزة: "وضعت أشياء كثيرة في هذه القصة. رويت هذه القصة بشكل أساسي طوال مسيرتي المهنية، لكنني لم أمتلك الشجاعة لمواجهتها بشكل مباشر".

وفاز فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس (Everything Everywhere All At Once)"، بجائزة التمثيل لاثنين من نجومه، هما الممثلة ميشيل يوه والممثل كي هوي كان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز كي هوي كان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن أدائه في فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس (Everything Everywhere All At Once)"

وتلعب الممثلة يوه في الفيلم، وهو من نوع الخيال العلمي الجامح، دور عاملة في مغسلة ملابس تقفز إلى عوالم متعددة لاستكشاف نسخ مختلفة لنفسها.

وقالت يوه أثناء تسلم جائزتها: "بلغت الستين من العمر العام الماضي. وأعتقد أنكم جميعا تعلمون هذا، مع زيادة الأيام والسنوات والأرقام، تبدأ الفرص في التراجع".

وأضافت: "ربما فكرت في ذلك ذات مرة، حسنا، حظيت بمسيرة فنية جيدة حقا، عملت مع بعض أفضل الأشخاص ... ثم جاءت أفضل هدية، فيلم إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس (Everything Everywhere All At Once)".

وفاز الممثل أوستن بتلر، بعد منافسة شرسة، بجائزة أفضل ممثل درامي، لتجسيده دور مغني الروك أند رول، إلفيس بريسلي، في فيلم "إلفيس (Elvis)"، وهو من أعمال السيرة الذاتية التي كتبها وأخرجها باز لورمان.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاز أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل درامي، لتجسيده دور مغني الروك أند رول إلفيس بريسلي في فيلم "إلفيس (Elvis)"

وقال بتلر: "أنا مدين بهذا (الفوز) لمخرج جريء وصاحب رؤية، أتاح لي التجربة متحملا المخاطر، كنت أعلم دائما أنني أحصل على دعم، باز لورمان، أنا أحبك. وأخيرا، أحب إلفيس بريسلي نفسه، كنت أيقونة وثائرا".

كما حصلت الممثلة كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم "تار (Tar)"، لكنها لم تحضر لاستلام الجائزة نظرا لارتباطها بعمل في فيلم يُصور في المملكة المتحدة.

وكان من بين الفائزين الآخرين بجوائز ولم يحضروا الحفل، كيفن كوستنر وزندايا، اللذان فازا بجائزة أفضل ممثل وممثلة عن فيلم "يوفوريا (Euphoria)" في فئة الدراما التلفزيونية.

وفاز مسلسل "أبوت إليمنتري بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، بينما حصل اثنان من نجومه، تايلر جيمس ويليامز وكوينتا برونسون، على جوائز التمثيل.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جينيفر كوليدج تحمل جائزة غولدن غلوب عن مسلسل "ذا وايت لوتس (The White Lotus)"

وفاز مسلسل "ذا وايت لوتس" بجائزة أفضل مسلسل قصير، وإشادة بنجمته جنيفر كوليدج.

وشكرت كوليدج، في كلمة استمرت أربع دقائق تقريبا أثناء استلام الجائزة، مخرج المسلسل مايك وايت على الدعم الذي أتاحه المسلسل لمسيرتها الفنية.

وقالت: "كانت لدي أحلام وتوقعات كبيرة بالنسبة لشخص صغير السن، بيد أن الحياة أفسدتها. كانت لدي أفكار كبيرة، أريد فقط أن أقول إن مايك وايت منحني الأمل، منحني بداية جديدة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فازت جوليا غارنر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة تلفزيونية عن دورها في مسلسل "أوزارك (Ozark)"

ومن بين الفائزين بجوائز التمثيل فئة الأعمال التلفزيونية، جيرمي ألين وايت عن دوره في مسلسل "ذا بير (The Bear)"، والممثلة جوليا غارنر عن دورها في مسلسل "أوزارك (Ozark)"، والتي قالت إن تجسيدها لشخصية روث لانغمور، التي تحظى بشعبية كبيرة، كان "أعظم هدية في حياتي".

وبدت علامات التأثير على الممثل هوي كان، الذي مثل طفلا إلى جانب النجم هاريسون فورد في فيلم "أنديانا جونز أند تيمبل أوف دوم (Indiana Jones and the Temple of Doom)" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وهو يستلم جائزة أفضل ممثل مساعد فئة الفيلم السينمائي.

وقال: "نشأت على ألا أنسى من أين جئت، وأن أتذكر دائما من منحني أول فرصة. أنا سعيد جدا برؤية ستيفن سبيلبرغ هنا الليلة".

وقال جيرود كرمايكل، الذي يقدم الحفل للمرة الأولى، مازحا: "سأخبركم عن سبب حضوري الحفل، أنا هنا لأنني أسود"، مشيرا إلى عدم وجود تنوع داخل لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب، الأمر الذي سُلط عليه الضوء في عام 2021.

وكان المونولوج الافتتاحي الساخر محرجا للغاية، وقضى كارمايكل وقتا كبيرا طالبا من الحضور التزام الهدوء، بيد أن أداءه أصبح أكثر ثقة مع استمرار الحفل.

وقال عدد من المشاهدين إنهم يتفهمون رغبته في إثارة لحظات محرجة في الحفل بشخصيته الصادقة بعنف في كثير من الأحيان، بيد أن آخرين شعروا أن نكاته مسيئة أو تفتقد إلى الذوق.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أثار مقدم الحفل جيرود كارمايكل ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار كارمايكل إلى الحفل، الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون، ووصفه بأنه "الفندق الذي قتل (المغنية) ويتني هيوستن"، كما تحدث إلى بعض النجوم مباشرة من على المسرح، وطلب من (المغنية) ريهانا أن تتجاهل ضغوط المعجبين، وأن تأخذ وقتها في تسجيل ألبومها القادم الذي طال انتظاره.

وجاءت السخرية الأكثر جذبا عندما اقترح أن تُقدم جوائز غولدن غلوب الثلاث، التي أعادها توم كروز، من أجل "ضمان عودة آمنة لشيلي ميسكافيج"، في إشارة إلى زوجة ديفيد ميسكافيج، رئيس كنيسة السيانتولوجية، (معتقدات وممارسات دينية وضعها كاتب الخيال العلمي الأمريكي رون هوبارد)، والتي اختفت عن المشهد العام منذ عام 2007.

كما أشار كارمايكل إلى واقعة صفع النجم ويل سميث النجم كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، قائلا إن الممثل فاز "بجائزة روك هيدسون عن أفضل تجسيد للرجولة على شاشة التلفزيون".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فازت أنجيلا باسيت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة سينمائية عن أدائها في فيلم "واكاندا فوريفر (Wakanda Forever)"

واغتنمت الممثلة أنجيلا باسيت، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة سينمائية عن أدائها في فيلم "واكاندا فوريفر"، كلمتها أثناء استلام الجائزة لتكريم الراحل تشادويك بوسمان، الذي لعب دور البطولة في أول أفلام سلسلة "بلاك بانثر".

وقالت: "كنا محاطين كل يوم بنور وروح تشادويك بوسمان. بفضل سلسلة بلاك بانثر التاريخية هذه، التي تعد جزءا من إرثه... أظهرنا للعالم كيف تبدو وحدة وقيادة وحب السود وراء الكاميرا وخلفها وأمامها".

وفي فئة الأعمال الموسيقية، فاز الملحن جاستن هورويتز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "بابليون"، بينما فازت أغنية "ناتو ناتو (Naatu Naatu)" بجائزة أفضل أغنية أصلية من فيلم الحركة الهندي "آر آر آر (RRR)".

وشهدت الجائزة منافسة في نفس الفئة بين نجمات موسيقى البوب تايلور سويفت وليدي غاغا وريهانا.

وحصدت الأرجنتين فوزا غير متوقع في فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنجليزية عن فيلمها "1985".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غييرمو ديل تورو، مخرج فيلم "بينوكيو" (Pinocchio) الذي فاز في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة وزوجته كيم مورغان

وأشار غييرمو ديل تورو، مخرج فيلم "بينوكيو" (Pinocchio)"، الذي فاز في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة، إلى حقيقة أن حفل هذا العام هو أول حفل لتوزيع جوائز غولدن غلوب يبثه التلفزيون منذ وباء كوفيد، وقال مازحا: "أنا أسعد بوجودي معكم شخصيا، لقد عدنا. بعضنا يترنح، ما هو الأفضل؟".

بيد أنه اغتنم الفرصة أيضا للدفاع عن صناعة أفلام الرسوم المتحركة، وقال: "كان عاما رائعا للسينما بمختلف حجمها وطموحاتها، وتقلباتها الكبيرة، وبالتالي كان عاما رائعا لأفلام الرسوم المتحركة، لأن الرسوم المتحركة هي السينما. الرسوم المتحركة ليست نوعا أدبيا للأطفال، إنها ليست سوى وسيلة".

كما قرأ الممثل شون رسالة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال فيها إنه "من الواضح" أن "التيار يتغير" في الحرب الجارية في بلاده، وأن أوكرانيا ستكون منتصرة في كفاحها.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قدم تريسي مورغان جائزة سيسيل بي دي ميل المرموقة للنجم إيدي مورفي

كما فاز النجم إيدي مورفي بجائزة سيسل بي دي ميل المرموقة، وهي واحدة من أرفع جوائز غولدن غلوب، وأشار إلى صفعة ويل سميث خلال حفل الأوسكار في معرض تقديمه نصائح للممثلين الصغار أثناء كلمته.