وفاة ليزا ماري ابنة إلفيس بريسلي الوحيدة عن 54 عاماً

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

توفيت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس، أسطورة موسيقى الروك أند رول، عن عمر يناهز 54 عاماً، بحسب ما أعلنت والدتها.

وقالت والدتها بريسيلا بريسلي: "بقلب مثقل أشارك الأخبار المدمرة أن ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا".

وكانت ليزا ماري نقلت إلى المستشفى في وقت سابق الخميس. وقالت وسائل إعلام أمريكية إنها تعرضت لسكتة قلبية. وعثر عليها في منزلها في كالاباساس، كاليفورنيا، في حالة عدم استجابة، وفق ما ذكرت مصادر لموقع تي أم زي الأمريكي.

وقالت بريسيلا بريسلي في بيان: "كانت أكثر امرأة شغوفة وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق". وأضافت: "نحن نطالب بالخصوصية ونحن نحاول التعامل مع هذه الخسارة العميقة". ولم تذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة المحتمل.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ظهرت بريسلي في العرض الأول لفيلم Mad Max: Fury Road عام 2015 حيث مثلت ابنتها رايلي كيو في الفيلم

ونقل موقع تي أم ز ي، عن مصدر مقرب من ليزا ماري بريسلي، أنه عثر على المغنية غير مستجيبة في غرفة نومها. وفي الوقت نفسه تقريباً، وصل زوجها السابق داني كيو، الذي يعيش في العقار نفسه وأجرى لها الإنعاش القلبي الرئوي.

وقال الموقع إنها عانت من "توقف كامل للقلب" قبل أن يقوم أحد المارة بإعطائها الإبينفرين، المعروف باسم الأدرينالين، لمساعدتها على استعادة النبض.

وصل المسعفون بعد ذلك بوقت قصير، ونقلوا بريسلي إلى المستشفى.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وبدأت التعليقات على الخبر تتدفق من جميع أنحاء أمريكا بعد وقت قصير من الإعلان عن وفاة النجمة.

وأعربت دايان وارن، الفائزة بجائزة غرامي عن حزنها على "الأخبار المروعة". وأضافت المغنية أن "العالم كله يرسل الحب والصلاة لبريسيلا وأولادليزا ماري الآن".

وقال برايان ويلسون، أحد مؤسسي شركة بيتش بويز: "من الصعب تحمل خبر وفاة شخص شاب ومليء بالحياة".

وكتبت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، مارلي ماتلين، في تغريدة على موقع تويتر: "أتيحت لي الفرصة للتعرف على بريسيلا بريسلي عندما شاركت في برنامج الرقص مع النجوم، وكأم، لا أستطيع تخيل الألم الذي تعاني منه بوفاة ليزا ماري في الوقت غير المناسب".

ولدت ليزا ماري عام 1968، وواصلت السير على خطى والدها وصنعت مسيرة مهنية في الموسيقى. أصدرت النجمة ثلاثة ألبومات، وباع ألبومها الأول في عام 2003 مئات الآلاف من النسخ وتلقى مراجعات إيجابية بشكل عام.

واشتهرت النجمة أيضاً بسلسلة من الزيجات رفيعة المستوى، مع أسطورة البوب الراحل ​​مايكل جاكسون والممثل نيكولاس كيج والموسيقيين داني كيو ومايكل لوكوود.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عائلة بريسلي: رايلي كيو، بريسيلا بريسلي، ليزا ماري بريسلي وبنجامين كيو في عام 2010

وأنجبت بريسلي أربعة أولاد، من بينهم الممثلة رايلي كيو. وانتحر ابنها بنيامين كيو، في العام 2020.

وشوهدت بريسلي لآخر مرة في العلن، ليلة الثلاثاء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز.

كانت برفقة والدتها، وشوهدتا تنهاران بالبكاء أثناء مشاهدتهما أوستن بتلر يفوز بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لدور والدها.

وخلال خطاب عاطفي، شكر الممثل عائلة بريسلي على مساعدتهم خلال الفيلم.