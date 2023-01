مادونا تعلن عن جولة موسيقية خاصة بأشهر أغانيها

قبل 25 دقيقة

لقد سجلت 63 أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة، بما في ذلك 13 أغنية فردية، من Into The Groove (1985) و Like A Prayer (1989)، إلى Vogue (1990) و Hang Up (2005).