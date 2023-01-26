جوائز الأوسكار 2023: كيف يمكن مشاهدة الأفلام المرشحة؟

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Lionsgate التعليق على الصورة، لقطة من فيلم "مثلث الحزن"

تلبي الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام مختلف الأذواق السينمائية، حيث تضم أفلاما مثل أفاتار وتار.

وقبل حفل توزيع الجوائز في 12 مارس/آذار، نتعرف على أهم الأفلام المرشحة لهذا العام وكيفية مشاهدتها في بريطانيا

"كل شيء في كل مكان مرة واحدة"

عما تدور أحداثه؟ - يجب على مالكة مغسلة بسيطة التنقل عبر الأكوان المتعددة، والاستفادة من النسخ البديلة لنفسها، من أجل إنقاذ العالم.

من أبطاله؟ - ميشيل يوه، كي هوي كوان، ستيفاني هسو وجيمي لي كرتيس.

كم عدد الترشيحات؟ - 11

ما هي الترشيحات؟ - ترشيحات التمثيل للنجوم الأربعة أعلاه، بالإضافة إلى أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج، أفضل أغنية، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل أزياء.

أين يمكنني رؤيته؟ - يمكن مشاهدته على أمازون برايم فيديو أو يمكن استئجاره من المتاجر حسب الطلب بما في ذلك يوتيوب وأبل تي في.

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

عما تدور أحداث الفيلم؟ - يواجه جندي ألماني مثالي الحقائق الوحشية للحرب العالمية الأولى، والفيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم كتبها إريش ماريا ريمارك عام 1928.

من الأبطال؟ - فيليكس كاميرر وألبريشت شوش ودانييل برول.

كم عدد الترشيحات؟ - 9

ما هي الترشيحات؟ - أفضل فيلم، سيناريو مقتبس، فيلم عالمي، موسيقى تصويرية، تصوير سينمائي، مؤثرات بصرية، صوت، ديكور، مكياج وتصفيف شعر.

أين يمكنني رؤيته؟ - على نتفليكس وفي بعض دور السينما.

نائحات أنشيرين

عما تدور أحداثه؟ - خلاف بين صديقين يعيشان في جزيرة نائية قبالة الساحل الغربي لأيرلندا. يهدد أحدهما بقطع أصابعه ما لم يوافق الآخر على قطع الصلة به.

من الأبطال؟ - كولين فاريل، بريندان غليسون ، باري كيوجان وكيري كوندون.

كم عدد الترشيحات؟ - 9

ما هي الترشيحات؟ - التمثيل في الترشيحات للنجوم الأربعة، وأفضل فيلم ، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم، وأفضل موسيقى تصويرية.

أين يمكنني رؤيته؟ - على ديزني+ وفي بعض دور السينما.

إلفيس

عما تدور أحداثه؟ - سيرة ذاتية للمغني الأسطوري إلفيس بريسلي الذي غير موسيقى الروك أند رول في الولايات المتحدة.

من أبطاله؟ - أوستن بتلر في دور بريسلي، بينما يلعب توم هانكس دور مديره الكولونيل توم باركر.

كم عدد الترشيحات؟ - 8

ما هي الترشيحات أفضل ممثل لبتلر، فيلم، تصوير سينمائي، مونتاج، صوت، أزياء، ديكور، ماكياج وتصفيف الشعر.

أين يمكنني رؤيته؟ - يمكن استئجاره من أمازون برايم وأبل تي في

آل فيبلمان

عما تدور أحداثه؟ - سيرة الذاتية للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وتتبع أحداثه صبيًا صغيرًا يقع في حب السينما ويبدأ في صنع أفلامه الخاصة، بينما يتخطى الصعوبات الأخرى في حياة المراهق.

من أبطاله؟ - غابرييل لابيل وبول دانو وميشيل ويليامز وسيث روجن وجد هيرش.

كم عدد الترشيحات؟ - 7

ما هي الترشيحات؟ - أفضل ممثلة لوليامز، ممثل مساعد لهيرش، أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل موسيقى تصويرية وأفضل ديكور

أين يمكنني رؤيته؟ - فى دور السينما من 27 يناير/كانون الثاني.

توب غن: مافريك

عما تدور أحداثه؟ - بعد 30 عامًا من العمل العسكري، يجب على الطيار المقاتل مافريك تدريب مجموعة شابة من الخريجين للقيام بمهمة رفيعة المستوى. واحد منهم هو الشاب روستر المتمرد ، ابن غوس، أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم الأصلي.

من أبطاله؟ - توم كروز ومايلز تيلر وجنيفر كونيلي وجون هام وفال كيلمر.

كم عدد الترشيحات؟ - 6 ترشيحات

ما هي الترشيحات؟ - أفضل فيلم، أفضل أغنية، أفضل سيناريو مقتبس، مؤثرات بصرية، مونتاج، وصوت.

أين يمكنني رؤيته؟ - على باراماونت بلاس على منصات أخرى.

تار

عما تدور أحداثه؟ - تواجه قائدة الأوركسترا الشهيرة، ليديا تار، التحقيق بعد انتحار عازفة من تلاميذها السابقين.

من أبطاله - كيت بلانشيت ونينا هوس ومارك سترونغ.

كم عدد الترشيحات؟ - 6

ما هي الترشيحات؟ - أفضل ممثلة لبلانشيت، فيلم، مخرج ، سيناريو أصلي، تصوير سينمائي ومونتاج.

أين يمكنني رؤيته؟ - في دور السينما.

الفهد الأسود: واكاندا إلى الأبد

عما تدور أحداثه؟ - بعد وفاة الملك تشالا ، استهدفت القوات الغازية من جميع أنحاء العالم معدن فايبرانيوم الحيوي الذي توجد ثراوت منه في واكاندا، مما أدى لوقوع الفوضى. ويتعين على المقاتلين حماية المملكة

من أبطاله؟ - لتيشا رايت، لوبيتا نيونغو وأنجيلا باسيت.

كم عدد الترشيحات؟ - 5

ما هي الترشيحات؟ - أفضل ممثلة مساعدة لباسيت، أغنية أصلية لريهانا عن أغنية Lift Me Up، أفضل أزياء، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل ماكياج وتصفيف الشعر.

أين يمكنني رؤيته؟ - فى دور السينما وعلى ديزني بلاس بدءا من أول فبراير/شباط.

أفاتار: طريق المياه

ما هي أحداث الفيلم؟ - ينضم جيك سولي ونيتيري وعائلتهما إلى عشيرة تعتمد في عيشها على البحار والشعاب المرجانية ويجب أن يدافعوا عن أنفسهم ضد هجوم من البشر الذي يهدد وجود شعب نافي وكوكب باندورا.

من الأبطال؟ - سام ورثينغتون، زوي سالدانا وسيغورني ويفر.

كم عدد الترشيحات؟ - 4

ما هي الترشيحات - أفضل فيلم وأفضل مؤثرات بصرية وصوت وديكور

أين يمكنني رؤيته؟ - في دور السينما.

بابيلون

عما تدور أحداثه؟ - في هوليوود عشرينيات القرن الماضي، كان نجم الممثلة نيلي لاروي يرتفع بينما بدأ نجم جاك كونراد في الأفول. يكشف الفيلم ترف تلك الفترة وفسادها، بينما يتعين على صناعة السينما التعامل مع مصاعب الانتقال من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة.

من أبطاله؟ - مارغو روبي وبراد بيت ودييغو كالفا.

كم عدد الترشيحات؟ - 3

ما هي الترشيحات - أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ديكور، أفضل أزياء.

أين يمكنني رؤيته؟ - في دور السينما.

باتمان

عما تدور أحداثه؟ - يجب أن يغامر باتمان بالعالم السفلي المظلم لمدينة جوثام بعد أن ترك قاتلا ساديا، يُعرف باسم ريدل ، سلسلة من القرائن الخفية في مسرح الجرائم التي ارتكبها.

من أبطاله؟ - روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وبول دانو وجيفري رايت وكولين فاريل.

كم عدد الترشيحات؟ - 3

ما هي الترشيحات؟ - أفضل المؤثرات الصوتية والمرئية والمكياج وتصفيف الشعر.

أين يمكنني رؤيته؟ - يمكن مشاهدته على موقع "ناو سينما" أو شراؤه من مواقع المشاهدة الفورية.

مثلث الحزن

عما تدور أحداثه؟ - يستمتع الأثرياء برحلة بحرية فاخرة، ولكن سفينتهم الفارهة تتعرض للغرق، ويضطر الركاب المرفهون للصراع من أجل البقاء على الجزيرة.

من أبطاله؟ - هاريس ديكنسون، تشاربي دين ، دوللي دي ليون وودي هارلسون.

كم عدد الترشيحات؟ - 3

ما هي الترشيحات؟ - أفضل فيلم ومخرج وسيناريو أصلي.

أين يمكنني رؤيته؟ - يمكن استئجاره من مواقع الإنترنت أو مشاهدته في بعض دور السينما.

الحوت

عما تدور أحداثه؟ - مدرس يعاني من السمنة المفرطة يحاول إصلاح علاقته بابنته المراهقة مع تدهور صحته.

من أبطاله - بريندان فريزر وسادي سينك وهونغ تشاو.

كم عدد الترشيحات؟ - 3

ما هي الترشيحات؟ - أفضل ممثل لفريزر، أفضل ممثلة مساعدة لشاو، أفضل مكياج وتصفيف الشعر.

أين يمكنني رؤيته؟ - في دور السينما في بريطانيا من 3 فبراير/شباط.

أن تحيا

عما تدور أحداثه؟ - موظف حكومي كبير السن يقرر تغيير أسلوب حياته بعد أن يعلم أن حالته الصحية ميؤوس منها.

من أبطاله؟ - بيل ناهي وإيمي لو وود.

كم عدد الترشيحات؟ - 2

ما هي الترشيحات؟ - أفضل ممثل لناهي وأفضل سيناريو مقتبس.

أين يمكنني رؤيته؟ - في دور السينما.

نساء يتحدثن

عما تدور أحداثه؟ - تناقش مجموعة من النساء في تجمع معزول لمتبعي كنيسة مينونايت ما إذا كان يجب عليهن المغادرة بشكل جماعي بعد أن تم تخدير العديد منهن واغتصابهن من قبل رجال تابعين للكنيسة.

من الأبطال؟ - روني مارا، كلير فوي، جيسي باكلي وبن ويشاو.

كم عدد الترشيحات؟ - 2

ما هي الترشيحات - أفضل فيلم وأفضل سيناريو