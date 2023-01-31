مذكرات باميلا أندرسون: طعم الشهرة والألم

هولي هونديريتش

واشنطن

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

خلال الأعوام الثلاثين الماضية منذ أن ركضت لأول مرة على طول شواطئ كاليفورنيا في مسلسل "باي ووتش" الذي لا يزال واحداً من أكثر المسلسلات مشاهدة على الإطلاق، أصبح المعجبون والنقاد على دراية بأجزاء مختلفة من قصة حياة باميلا أندرسون: أغلفة مجلة "بلاي بوي"، شريط جنسي مسرب، والعديد من الزيجات.

وقد وزّع تسجيل فيديو مسروق، يعرض لقطات حميمة لأندرسون مع زوجها الأول تومي لي، ليحصد ما يزيد عن 75 مليون دولار من المبيعات في العام الأول لتسريبه فقط؟

كما وحصل مسلسل خيالي عن محنة أندرسون هذه والذي أنتجته خدمة "هولو" الأمريكية لبث المسلسلات والأفلام عبر الإنترنت، على إشادة واسعة النطاق وحاز على 10 ترشيحات إيمي.

وتروي الشقراء المولودة في كندا هذه القصة بنفسها، في كتاب مذكرات وفي فيلم وثائقي مدته ساعتان تقريباً يعرض على نتفليكس.

وورد أن أندرسون، 55 عاماً، بدأت العمل على هذه المشاريع منذ سنوات، عندما علمت لأول مرة عن إطلاق مسلسل "بام وتومي" على هولو.

وتقول في المقطع الدعائي للوثائقي: "لقد حجبت هذا الشريط المسروق من حياتي لأبقى على قيد الحياة. والآن بعد أن ظهر مرة أخرى، أشعر بالأسى". وأضافت: "أريد أن أتحكم بالسردية لأول مرة".

إليكم نظرة إلى داخل كتاب أندرسون الجديد بعنوان "Love Pamela"، المكتوب بدون مساعدة كاتب ظل، في لقطة مقرّبة على واحدة من أكثر النساء شهرة في العالم.

طفولة عنيفة في بلدة صغيرة بكندا

ولدت أندرسون في ليديسميث، وهي بلدة صغيرة في جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية، على الحافة الغربية لكندا.

وتصف طفولتها داخل غابات الجزيرة، حيث كانت تصنع الحلوى بالشوكولا وتطارد أفاعي الرباط إلى جانب "الليلك الأرجواني العطري، والعنب الحامض في الكروم الذي يخنق جذوع أشجار التفاح الأخضر الحامضة".

لكن هذه المشاهد الشاعرية تنقطع بالصراع الصاخب والعنيف أحياناً بين والديها الشابين. وكانت أندرسون قالت سابقاً كيف كان والدها، وهو مدمن على الكحول، يعنف والدتها جسدياً.

وتعرضت أندرسون أيضاً لانتهاكات مروعة، وسردت ثلاث حالات منفصلة من العنف الجنسي، تعرضت إليها قبل أن تبلغ 18 عاماً.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أندرسون في موقع تصوير باي ووتش في العام 1993

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

في إحدى الحوادث، تقول أندرسون إنها تعرضت للتحرش من قبل جليسة أطفال عندما كان عمرها بين 6 و10 سنوات، وتقول: "كان والداي يعتقدان أنها كانت كريمة ولطيفة، في حين أن ذلك كان مجرد وسيلة كي لا تثير شكهم". وتضيف: "في ذلك الوقت لم أستطع فهم أي شيء. كانت تهددني وتقول لي ألا أخبر أحداً. وإلّا".

وبعدها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، اغتصبها أحد معارفها البالغ من العمر 25 عاماً. وفي وقت لاحق، في سن الرابعة عشرة، اعتدى عليها صديقها في المدرسة الثانوية ومجموعة من أصدقائه. وأشارت الى أنها لم تخبر أحداً بذلك وحاولت منع نفسها من التفكير.

من الظل إلى "بلاي بوي"

تم اكتشاف أندرسون خلال عملها في صالون لتسمير البشرة وكانت تبلغ من العمر 22 عاماً.

وكانت أندرسون تجلس مع صديقة في إحدى مباريات كرة القدم لفريق بي لايونز في فانكوفر، وظهرت على شاشة الملعب بواسطة كاميرا الملعب المتجولة، بينما كانت ترتدي قميصاً يحمل شعار شركة "لا بات"، وهي شركة بيرة كندية.

انتبهت "لابات" إلى ذلك وسرعان ما وظفت أندرسون كمتحدثة باسمها واستخدمت وجهها بالملصقات والإعلانات التجارية.

وسرعان ما لفتت أندرسون أنظار مجلة "بلاي بوي" واستدعتها المجلة إلى لوس أنجلوس لالتقاط صور.

وفي ترويج أندرسون لكتابها هذا العام، قالت لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، إنها تلقت مكالمة من "بلاي بوي" في نفس اليوم الذي اكتشفت فيه أن خطيبها كان يخونها.

وقالت أندرسون إن جلسة التصوير الأولى مع "بلاي بوي"، أعطتها فكرة عن كيف يمكن أن تشعر حيال جسدها. وأضافت: "(عندها) كانت حياتي الجنسية ملكي. استعدت قوتي".

وظهرت نجمة "باي ووتش" على 14 غلافاً من "بلاي بوي"، أكثر من أي شخص آخر في تاريخ المجلة. وقالت إن مؤسس "بلاي بوي"، هيو هيفنر، كان الشخص الوحيد الذي عاملها باحترام كامل.

الزيجات الكثيرة

وكتبت أندرسون في مذكراتها: "عندما نضجت، لاحظت أن معظم الرجال في علاقاتي العاطفية كانوا سيئين، وكان الأمر يزداد سوءاً في كل مرة".

وكان الرجال الأوائل التي أحبتهم ذكوريين ومتقلبين، ربما على غرار والدها. لكن يبدو أن أياً منهم لم يردع رغبتها في الرومانسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أندرسون وتومي لي

وتزوجت أندرسون ست مرات من خمسة رجال مختلفين. ربما يكون الأكثر شهرة هو الأول: عازف الدرامز موتلي كرو تومي لي. بعد أربعة أيام من خطوبتهما في فبراير/شباط 1995، تزوجا على شاطئ في مدينة كانكون بالمكسيك، وكانت أندرسون مرتدية بيكيني.

لكن ما بدأ كقصة خيالية تشبه الحلم، انهار بعد ثلاث سنوات وطفلين. وتقول أندرسون إن ما تسبب بالنهاية العنيفة للعلاقة كان بيع وتوزيع لقطات لها وللي وهما يمارسان الجنس وهي لقطات سُرقت من خزنة في منزلهما في ماليبو بكاليفورنيا.

وكتبت أندرسون أن ذلك: "دمر حياة كثيرين، بدءاً من علاقتنا، وإنه شيء لا يغتفر، إن الناس حتى يومنا هذا، يعتقدون أنه من المقبول أن يستفيدوا مادياً من هذه التجربة المروعة"، قائلة إن سرقة الشريط الجنسي والفضيحة التي أعقبتها كانت "من أصعب الأشياء التي مررت بها".

وقضى لي لاحقاً ستة أشهر خلف القضبان لركله أندرسون وهي تحمل ابنهما ديلان البالغ من العمر سبعة أسابيع، وهو العنف الذي دفعها إلى طلب الطلاق.

وقد تصالح الزوجان-الطليقان، عدة مرات منذ ذلك الحين. وتصف أندرسون علاقتها مع لي بأنها ربما كانت "المرة الوحيدة في حياتي التي وقعت بها في الحب".

زيارة الكرملين

أندرسون، التي تعيش مع ثلاثة كلاب في منزل جدتها الراحلة في ليديسميث، هي نباتية صرف منذ فترة طويلة، ومتحدثة باسم منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات (بيتا)، وناشطة في مجال حقوق الحيوان وناشطة لحماية البيئة.

وقد أدى هذا النشاط إلى بعض اللقاءات الغريبة رفيعة المستوى، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقت به أثناء رحلة لمنظمة "بيتا" إلى الكرملين.

وقالت لمجلة فارايتي: "دخل بوتين إلى الغرفة مرة واحدة فقط، لكنه سمع بكل شيء. كنت أتلقى رسائل من أشخاص آخرين بأنه مسرور لوجودي هناك".

وأدى نشاط أندرسون الحقوقي أيضاً إلى صداقة مع جوليان أسانج، وهي صداقة تضمنت عدة زيارات لمقابلة مؤسس موقع ويكيليكس في السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء.