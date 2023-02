ريانا تعلن حملها بطفلها الثاني خلال عرض موسيقي في نهائي السوبر بول الأمريكي

ستيفن ماكنتوش

بي بي سي

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كشفت ريانا انتظارها طفلها الثاني، بعد تسعة أشهر من انجابها من شريكها المغني آساب

قدمت مغنية البوب ريانا عرضاً غنائياً مثيراً واستثنائياً خلال الاستراحة بين شوطي مباراة نهائي السوبر بول لكرة القدم الأمريكية الأحد، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت النجمة عن انتظار ضيف خاص غير متوقع.

وخلال مقابلة أجريت معها الأسبوع الماضي، سُئلت المغنية إذا كان ثمة أي مفاجآت متوقعة خلال تقديم عرضها الفني في ملعب "ستيت فارم" في ولاية أريزونا: "أفكر في إحضار شخص ما. لست متأكدة، سنرى".

واعتقد جمهورها أنها كانت تتحدث عن أحد الفنانين الذين تعاونت معهم خلال مسيرتها الفنية اللامعة، ما يتماشى مع تقليد الحفل في تقديم عمل فني ثنائي.

بيد أن ريانا كانت تلمح إلى أنها حامل بطفلها الثاني.

وعلى الرغم من أن المغنية لم تقدم أي أغنيات جديدة، أشعل ظهور علامات الحمل عليها مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريانا بملابس حمراء، من تصميم Loewe، وأدرت فقرتها واقفة فوق إحدى المنصات المتحركة المحمولة على ارتفاع عال، مع تجمع حشد من الراقصين على أرض الملعب، بملابس بيضاء.

وتفاعل الجمهور بشدة عندما بدأت ريانا أداء أغنية "من الأفضل الحصول على أموالي"، وهي افتتاحية اتسمت بنوع من السخرية إلى حد ما، نظراً لكونها لم تحصل على أجر مقابل أدائها في السوبر بول.

وأبهرت المغنية (34 عاماً) جمهورها وهي تقدم عرضها من علو مرتفع، وكان الراقصون يؤدون حولها عروضاً بإيقاعات سريعة وفريدة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قدمت ريانا عرضها على منصة خشبية محمولة فوق عدد من الراقصين

وقدمت ريانا عدداً من أغنياتها المميزة، وأكثرها إيقاعات راقصة من بينها أغنية "فتاة واحدة (في العالم)"، وأغنيتها الشهيرة "أين كنت".

ولم يكن العرض الفني الذي قدمته ريانا قصيراً، حتى بعد إنزالها على الأرض، إذ أُطلقت الألعاب النارية فوق الملعب وسط أجواء من البهجة المصاحبة لتقديمها أغنية "وجدنا الحب".

وعلى الرغم من عدم صدق الشائعات التي تحدثت عن اغتنام النجمة الفرصة لتقديم أغنية جديدة، إلا أن قرار اعتمادها على أعمال سابقة، توصف بالأقوى في موسيقى البوب، كان قراراً مناسباً، واستطاعت المغنية جمع عدد كبير من الأغنيات في عرض قصير مدته 14 دقيقة.

وقدمت ريانا قائمة من الأعمال التي تعاونت فيها مع آخرين، من دون أن ينضم إليها أي من المتعاونين معها، وهو أمر بدا مخيباً للآمال.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أكد ممثلون عن ريانا أنباء حملها بعد وقت قصير من تقديمها للعرض الفني

ما هي الأغنيات التي قدمتها ريانا؟

1. من الأفضل الحصول على أموالي Better Have My Money

2. أين كنت Where Have You Been

3. فتاة وحيدة (في العالم) Only Girl In The World

4. وجدنا الحب We Found Love

5. فتى وقح Rude Boy

6. عمل Work

7. أفكار جامحة Wild Thoughts

8. كعكة عيد ميلاد (موسيقى) / اسكبها Birthday Cake (instrumental) / Pour It Up

9. كل الأضواء All of the Lights

10. أدر هذه المدينة Run This Town

11. مظلة Umbrella

12. الماس Diamonds

انتشرت حالة من الجدل والارتباك في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسارع المعجبون إلى تبادل نظرياتهم بشأن علامات الحمل التي ظهرت على ريانا.

وعلى الرغم من أن علامات الحمل كانت واضحة، إلا أن ريانا لم تلفت الانتباه لذلك كما فعلت المغنية بيونسيه خلال حفل "إم تي في" عام 2011، عندما أسقطت ميكروفونها بشكل ملحوظ وفكت أزرار سترتها وحركت يدها على بطنها.

وفي غضون ساعة من نهاية عرض ريانا، كان معجبوها يناقشون الأمر، وأكد ممثلوها رسمياً الأخبار السارة، عن حملها بعد تسعة أشهر من إنجابها طفلها الأول من شريكها مغني الراب الأمريكي آساب.

وعلى الرغم من إعراب بعض المعجبين عن خيبة أملهم لأن الحمل سيعني على الأرجح تأخيراً جديداً لطرح ألبوم ريانا التاسع الذي طال انتظاره، كان رد الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي سعيداً للغاية.

من جهة أخرى لم يكن هناك أي تغيير في أزياء ريانا، وهذا مفهوم تماماً، كما بدت فرقتها صغيرة بشكل إيجابي مقارنة بعدد الراقصين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قدم الراقصون عرضا سريع الإيقاع على أنغام أغنيات ريانا

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وعلى نقيض العرض الفني الذي قدمه إيمينيم خلال فترة استراحة مباراة العام الماضي، جاء عرض ريانا بعيداً بشكل واضح عن أي تصريحات سياسية، وهو أمر قد يفاجئ أولئك الذين يتذكرون سبب رفضها سابقاً المشاركة في نهائي السوبر بول.

كانت المغنية قد أكدت لمجلة "فوغ" عام 2019 أنها رفضت دعوة المشاركة تضامناً مع لاعب كرة القدم الأمريكية، كولين كيبرنيك، الذي ركع بشكل مثير للجدل أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي احتجاجاً على العنصرية ووحشية الشرطة. وقالت في ذلك الوقت: "لا أستطيع أن أخون المبادئ. لا أستطيع أن أكون أداة تمكين".

وبعد سنوات أصبح الاحتجاج بـ "الركوع" أكثر شيوعاً، لا سيما خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" عام 2020، وربما تكون مشاركة ريانا في السوبر بول علامة على موافقتها على التقدم الذي أحرزه اتحاد كرة القدم الأميركي في السنوات الأخيرة.

واتفق المعجبون على نطاق واسع على أن أدائها كان فريداً، واستطاعت ريانا الإعلان عن علامتها التجارية لمستحضرات التجميل بمهارة، عندما أصلحت مكياجها أثناء عرضها الفني، وهو أمر سرعان ما حظي باهتمام كبير خلال الأمسية.

صدر الصورة، Reuters

وفي الوقت نفسه، انتشرت النكات السنوية عن الصدام الثقافي بين عشاق موسيقى البوب وعشاق الرياضة بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن ريانا تبنت الفكرة بدورها.

فقبل العرض، طرحت علامة الملابس الخاصة بها قمصاناً تحمل شعار: "حفل ريانا يتخلله مباراة كرة قدم. شيء غريب لكن لا يهم"، وكانت عارضة الأزياء، كارا ديليفين، من بين الجمهور الحاضر يوم الأحد، مرتدية إحدى تلك القمصان.

ويعترف معجبو ريانا بأنها لا تملك أفضل صوت في الموسيقى، لكنه مميّز، وصوت يمكنك التعرف عليه فور سماعه، حتى لو كانت أغنية غير مألوفة.

كذلك تتميّز ريانا عن بعض أقرانها بالعدد الهائل من الأغنيات الخاصة. ففي أواخر العقد الأول وبداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصدرت أغنيات رائجة على نحو أسرع من أعمال كبار مؤلفي الأغنيات.

كما أصدرت سبعة ألبومات خلال عدة سنوات، وسجلت كل بضعة أسابيع نجاحاً عالمياً جديداً، ونتيجة لذلك، وربما خيبت الأمل خلال العرض بعدد الأغنيات القليلة التي قدمتها.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ألمحت ريانا إلى أنها حامل خلال مقابلة أجريت معها الأسبوع الماضي

فمن بين الأغنيات التي كان من الممكن أن تضفي جواً من المتعة، تلك الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً خلال بداياتها، مثل أغنية Pon de Replay و SOS كما هو الحال بالنسبة لأغنية "لا توقف الموسيقى Don't Stop The Music" و "ما هو اسمي What's My Name" (على الرغم من أننا سمعنا مقتطفاً صغيراً من الأغنية الأخيرة في البداية، قبل صعودها على المسرح).